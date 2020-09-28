New York borsası yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

New York borsası yükselişle kapandı

28.09.2020 23:27 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:30
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,51 artışla 27.584,71 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,66 artarak 3.353,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 kazançla 11.117,52 puana çıktı.

New York borsasında endeksler, teknoloji, bankacılık ve enerji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Amazon ve Apple'ın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken, Microsoft ve Facebook'un hisseleri yüzde 1'e yakın yükseldi.

Ülkenin önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin hisseleri ise yüzde 2'nin üzerinde artış gösterdi.

Enerji şirketlerinden Devon Enerji'nin hisseleri yüzde 11'in üzerinde değer kazanırken, Chevron'un hisseleri yüzde 3'e yakın arttı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Kovid-19 teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını duyurmasının ardından Pelosi de hafta sonu bir başka teşvik paketinin hayata geçirilmesinin "mümkün" olduğunu bildirdi.

ABD basınında geçen hafta yer alan haberlerde, Demokratların 2,4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Songül Karlı Demet Akalın İsmail Dümbüllü
Spor Falcao Arda Turan Murat Şahin Fatih Terim Ali Palabıyık
Daha Fazla Çocuk Asker İzmir Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası yükselişle kapandı - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 23:33:48. #1.14#
title