New York borsası yükselişle kapandı New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,44 artışla 26.429,06 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,79 artarak 3.271,73 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,49 kazançla 10.745,27 puana çıktı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, teknoloji hisselerindeki yükseliş etkili oldu.

Apple, Amazon ve Facebook gibi teknoloji devlerinin nisan-haziran dönemine ait bilançolarının beklenenden iyi gelmesi piyasalarda olumlu karşılandı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 5,6 puan azalarak 72,5 seviyesine geriledi ve piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

Kaynak: AA