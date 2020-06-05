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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, iyi gelen istihdam verisiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
05.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:43

New York borsası, iyi gelen istihdam verisiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,77 artışla 27.010,85 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 2,09 kazançla 3.177,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1 yükselişle 9.712,17 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, mayıs ayında beklenmedik bir şekilde artış gösteren istihdam verisi etkili oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam, mayısta 2,5 milyon kişi arttı ve işsizlik oranı yüzde 13,3'e geriledi. Beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının, mayısta yüzde 19,7 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyordu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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