New York borsası yükselişle açıldı New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ekonominin normalleşmesine ilişkin artan iyimserlikle, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ekonominin normalleşmesine ilişkin artan iyimserlikle, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,5 artışla 25.076,21 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 2,2 kazançla 3.021,13 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,7 yükselişle 9.477,51 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de "Ulusal Anma Günü" nedeniyle dün kapalı olan borsadaki yükselişte, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen aşı çalışmaları ve ekonominin normalleşmeye başlamasına dair artan iyimserlik etkili oldu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda eksi 16,74 değerine geriledi. Söz konusu veri mart ayında eksi 4,97 değerinde gerçekleşmişti.

Kaynak: AA