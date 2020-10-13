Nevzat Güzelırmak kimdir? Nevzat Güzelırmak neden öldü, kaç yaşındaydı? Nevzat Güzelırmak hayatı
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Nevzat Güzelırmak kimdir? Nevzat Güzelırmak neden öldü, kaç yaşındaydı? Nevzat Güzelırmak hayatı

13.10.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:40
Nevzat Güzelırmak kimdir? Nevzat Güzelırmak neden öldü, kaç yaşındaydı? Nevzat Güzelırmak hayatı

Göztepe takımının efsane oyuncularından ''İngiliz'' lakaplı Nevzat Güzelırmak, 12 Ekim günü hayatını kaybetti. Göztepe'nin alt yapısında başladığı futbola, teknik direktör olarak devam etmişti. Birçok takımda teknik adam olarak görev alan Nevzat Güzelırmak kaç yaşında vefat etti?

Nevzat Güzelırmak, Abbas Göçmen tarafından keşfedilerek 1959 yılında Göztepe'ye transfer oldu. Milli takımda da forma giyen sporcu, Federasyonun Gümüş Madalyası sahibidir. Göztepe, Boluspor, Denizlispor, Yeni Afyonspor, Bursaspor, Altay, Konyaspor, Karşıyaka gibi takımlarda teknik direktör olarak bulundu.

NEVZAT GÜZELIRMAK KİMDİR?

Güzelırmak, 1 Ocak 1942 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Göztepe takımının efsanevi oyuncularındandır. Oyun stili, tek top oynama alışkanlığı sebebiyle devrin idarecilerinden David Franko'nun taktığı "İngiliz" lakabıyla anıldı. Namık Kemal Lisesi'nin Türkiye Şampiyonu olan kadrosunda oynamış, muhit takımı Çayırlıbahçe'de forvet olarak oynarken Göztepe'nin Yetenek Avcısı Abbas Göçmen tarafından keşfedilip 1959 yılında Göztepe'ye transfer olarak profesyonel futbol hayatına başladı.

Avrupa Kupaları'nda Türkiye'nin göğsünü kabartan, yarı finale çıkan, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupaları'na ambargo koyan Efsane Göztepe'nin ortasahadaki beyin takımının üyesidir. 1975'e kadar sadece Göztepe'de forma giyerek futbolu bırakmış, 8/8/1976'da Altay ile yapılan bir maçta jubilesini yapmıştır. 1962-1968 yılları arasında 18 kez A millî olmak üzere Ordu, Genç toplam 40 kez millî takım forması giymiştir. 25 kereden fazla millî olanlara verilen Federasyonun Gümüş Madalyası sahibidir.

Son maçlarda terhis olmasına rağmen Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası'nı kazanan kadroda yer almıştır. Genç millî takım, Göztepe, Boluspor, Denizlispor, Yeni Afyonspor, Bursaspor, Altay, Konyaspor, Karşıyaka, Kayserispor, Kuşadası Gençlikspor takımlarında Teknik Direktörlük yapmıştır. Boluspor'da görev yaparken Yılın Antrenörü seçilmiştir.

İdrar yollarında enfeksiyon oluştuğu için hastaneye kaldırılan Güzelırmak, bir ay tedavi gördü ancak 12 Ekim 2020 tarihinde yaşamını yitirdi.

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Haber Yorumları (3)
TAHA: biri daha gitti. . . . . .
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HAYRİ: Allah rahmet eylesin
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İSMAİL: ah be başkanım
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500
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