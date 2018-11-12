Nevşehir'de Fetö'den 23 Gözaltı

NEVŞEHİR'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereği polisin yaptığı çalışmalarda, 23 kişi gözaltanı alındı. 2 kişi çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik kararı ile 21 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.