Nerede kalmıştık #5: Oklahoma City Thunder *Basketball-Reference, Synergy Stats, NBA Stats ve Basketball Index’teki verilerden yararlanılmıştır.

NBA yönetimi, 11 Mart’ta oynanan dört normal sezon maçının ardından koronavirüs salgını nedeniyle sezonun askıya alındığını açıklamıştı. Haziran başında yapılan açıklamada ise sezonun 22 takımla 31 Temmuz’da Orlando’da devam edeceği belirtilmişti. Basketbolla dolu uykusuz gecelere hasret kaldık fakat şov, bir ay sonra devam edecek! Peki bu süreçte Orlando’da yer alacak 22 takıma göz atmaya ne dersiniz?









40 galibiyet ve 24 mağlubiyetle Batı Konferansı’nda beşinci sıradalar.









Atılan sayı ortalaması: 110,8 sayı – Ligde 18.’ler





Yenilen sayı ortalaması: 108,3 – Ligde 10.’lar





Hücum reytingi: 111,6 – Ligde 13.’ler





Savunma reytingi: 109,1 – Ligde 10.’lar





Olumlu anlamda dikkat çeken istatistik: %47,3’le saha içi isabette ligde beşinci sırada olmaları.





Olumsuz anlamda dikkat çeken istatistik: 21,9’la ligde az asist yapan üçüncü takım olmaları.





Oklahoma City Thunder’ın Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari ve draft hakları için Paul George’u göndermesi ilk bakışta hatalı bir karar olarak görüldü. Aynı süreç içerisinde kulübün simge isimlerinden olan Russell Westbrook’un draft hakları ve Chris Paul karşılığında göndermesi de keza hatalı görüldü.



Üstüne üstük bu iki isim, Thunder’ın konferanstaki rakiplerinden olan Los Angeles Clippers ve Houston Rockets’a takaslandı.



Tabii Jerami Grant ve Brandon Clarke ikilisinin gönderilmesi ve herhangi bir yıldız takviyesi yapılmaması akıllara, “Thunder draft için tanking yapacak galiba” düşüncesini de getirdi. Fakat şu anki tabloya baktığımızda OKC, Batı Konferansı’nda beşinci sırada. Ve sezon öncesinde kendilerinden çok daha güçlü gösterilen takımları geride bırakmış durumdalar.



Thunder’ın bu sezonki performansını analiz etmeden önce göz kamaştıran draft haklarına bakalım.





2020





İki ilk tur seçimi.



İki ikinci tur seçimi.





2021





Üç ilk tur seçimi.



Bir ikinci tur seçimi.





2022





İki ilk tur seçimi.



Bir ikinci tur seçimi.





2023





Üç ilk tur seçimi.



Bir ikinci tur seçimi.





2024





Üç ilk tur seçimi.



İki ikinci tur seçimi.





2025





Üç ilk tur seçimi.



Bir ikinci tur seçimi.





Takım oyunu





Thunder maçlara genelde Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander, Terrance Ferguson, Danilo Gallinari ve Stevens Adams ilk beşiyle başlıyor.



Chris Paul; ana yönlendirici, kritik anda skor üretimini üstlenen (bu alanda lig lideri) ve savunmada ön alanı kontrol eden rolde.



Shai Gilgeous-Alexander; ana skorer, açık sahada hızla sayı üreten, atlet, ribaundları toplayan ve topsuz savunmada iyi işler yapan rolde.



Terrance Ferguson; sahanın her iki tarafında da atletizmiyle fark yaratan ve çevresindeki oyuncuların alan bulması için “pis işleri (ribaund hazırlama, topsuz alan perdelemesi, vs.)” yapan rolde.



Danilo Gallinari; topu yere vurabilen, dört pozisyonu savunan, kanatlardan hücum edebilen, şut atabilen ve top yönlendirebilen rolde.



Steven Adams; ribaundları mıknatısla toplar gibi toplayan, agresif savunmasından taviz vermeyen, geniş saha görüşü ve mükemmel pick&roll yetenekleriyle çevresindeki arkadaşlarının performansını yükselten rolde.



Tabii bir de bench var. Sezon başında belki de birçok takımın süre vermeyeceği Abdel Nader, Hamidou Diallo, Darius Bazley gibi isimlerden oluşan bench.



Dennis Schröder, 63 maçın 62’sinde kenardan geldi ve 19,0 sayı ortalamasıyla takımın en skorer üçüncü oyuncusu oldu. Alman guard kariyerinde ilk kez bu sezonki kadar fazla iki numarada oynuyor. %38’le üçlük atmasının yanı sıra topsuz oyundaki setleri mükemmel kullanıp sayılar üretmesi, CP3 tedrisatı altında olması ve deliciliği onu bir üst seviyeye taşıdı. Ayrıca, “Yılın Altıncı Adamı” ödülü için önemli bir aday konumunda.



Nerlens Noel, kuşkusuz sezonun en ilgi çekici başarı hikâyelerinden. Philadelphia 76ers tarafından draft edildikten sonra beklenen seviyeye ulaşamayan ve bu sezon Avrupa’ya gitmesi konuşulan Noel, Thunder’da en fazla süre alan oyunculardan biri hâline geldi.



Luguentz Dort, Darius Bazley ve Hamidou Diallo’dan oluşan genç çekirdek ise şut, ribaund, atletizm, savunma, top paylaşımı ve alan yaratma konularında belirli bir seviyenin altına düşmeden katkı veriyorlar.



Tıpkı Noel gibi NBA’deki vadelerinin yavaş yavaş bittiği sanılan Mike Muscala ve Abdel Nader ikilisi ve kapalı kutu Deonte Burton, ise aldıkları kısıtlı sürelerde takıma tempo kazandırarak maç içi dinamizmi sağlıyorlar.



Kısacası, yıldızından mikro parçasına kadar takımda herkes, “takım oyunu” içerisinde parlıyorlar.









Shai Gilgeous-Alexander’ın yükselişi





Shai Gilgeous-Alexander, NBA’de bu sezon izleme zevki en yüksek oyunculardan biri. Ribaundu aldıktan sonra üç-dört saniye içerisinde karşı potaya gidip turnike atması, smaçları, hem nokta hem hareketli rollerde üçlük atabilmesi ve savunmada durmak bilmeyen elleriyle bunu sağlıyor Shai.



2018 NBA Draftı’nda Los Angeles Clippers tarafından 11. sırada seçildiğinde bu özellikleri öngörülüyordu. Fakat şut konusundaki istikrarsızlığı, ince fiziği ve kolejde takım oyunundan kopuk olması bazı soru işaretleri yaratıyordu.



Clippers’taki sezonu şut anlamında yeterli geçmiş olsa da diğer alanlarda sıkıntı yaşıyordu. Fakat Shai, Thunder’a geldikten sonra kendisinden beklenenleri aşmayı başardı.



Chris Paul gibi bir akıl hocasıyla birlikte oynaması bu yükselişindeki etkenlerden biri. Bir diğer etken ise, fiziksel özelliklerini kullanışı.



Eğer her açıdan ince, kas kütlesi olarak yetersiz fakat genişlik olarak ortalama bir basketbol oyuncusuysanız kalça mobiliteniz, ayak oyunlarınız, lateral hareketleriniz ve dikey sıçramanız oyunda etkili kalabilmek için belirleyici olacaktır.



Shai, geçen sene iyi bir lateral hareketliliğe ve mobiliteye sahip olan bir oyuncuydu. Fakat bu sezon smooth olarak tabir edilen akıcı atletizmine mükemmel bir patlayıcılık kattı. Bu patlayıcılık “uçanı kaçanı smaçlama” gibi dominant değil; sert adımlardan, temastan, trafikte bitirmekten ve kafa kafaya savunma yapmaktan kaynaklanan bir patlayıcılık bu.



Yani hız ve akıcılığına görünen fiziksel özelliklerinden elde edemediği gücü, inceliğini verimli bir şekilde kullanarak kazandırdı.





Sam Presti’nin marifetleri





Sam Presti, 7 Haziran 2007’den beri bu takımın genel menajeri. 28 Haziran’daki NBA Draftı’nda Kevin Durant’i seçmesi pek de “sürpriz” bir hamle değildi. Fakat 2008 NBA Draftı’nda Westbrook’u dört ve Serge Ibaka’yı 24. sıralardan seçmesi önemliydi.



2020’ye kadar uzanan ve hâlen daha devam eden Thunder kariyerinde birçok önemli olayı gerçekleştirdi. Ancak onu diğer GM’lerden asıl ayıran şey, kritik konularda keskin kararlar alabilmesi.



Misal, 27 Ekim 2012’de James Harden’ı takaslaması. 2015’in Nisan sonunda Scott Brooks’u kovup Billy Donovan’ı takımın başına getirmesi. Haziran 2016’da Ibaka’yı Ersan, Oladipo ve Sabonis karşılığında takaslaması. Kevin Durant’in ayrılmasında “onaylama” rolü üstlenmesi. Ve tabii 2019 yaz aylarındaki hamleleri onun kritik anlarda aldığı keskin kararlara en iyi örnekler.



Tabii bütün bu keskin kararlardan uzun vadede başarı elde ettiğini söyleyebiliriz. Misal, 23 Temmuz 2016’da Serge Ibaka; Ersan İlyasova, Victor Oladipo ve Domantas Sabonis karşılığında Orlando Magic’e takaslanıyor.



Ersan aynı yıl Jerami Grant için Philadelphia 76ers’a takaslanıyor.



Victor Oladipo ve Domantas Sabonis ikilisi 6 Temmuz 2017’de Paul George karşılığında Indiana Pacers’a takaslanıyor.



Grant, 8 Temmuz 2019’da 2020 NBA Draftı’nda bir birinci tur seçimi karşılığında Denver Nuggets’a takaslanıyor.



George, 10 Temmuz 2019’da Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander, 2021 NBA Draftı birinci tur seçim hakkı, 2022 NBA Draftı birinci tur seçim hakkı, 2023 NBA Draftı birinci tur seçim hakkı, 2024 NBA Draftı birinci tur seçim hakkı, 2025 NBA Draftı birinci tur seçim hakkı ve 2026 NBA Draftı birinci tur seçim hakkı karşılığında Los Angeles Clippers’a takaslanıyor.



Yani 2016’da yaptığı bir hamle 2020’nin yaz aylarında bir genç süper yıldız, bir yetenekli forvet ve sekiz draft seçim hakkı karşılığında dönüyor. Bu planda iki seçenek var. Birincisi, draft haklarını bir süper yıldız veya iki yıldız için takaslamak ve Chris Paul emekli olmadan takımı kısa vadede belki de NBA Finali’ne yükseltmeye çalışmak. İkincisi, sabredip, Shai’nin etrafını iyi bir şekilde donatıp, draft haklarından gelecek olan oyuncularla birlikte bir yapı kurup, 2023-2024 gibi New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks gibi genç çekirdeklerle mücadele etmek.



Belki üç, dört, beş, altı hatta 30. senaryolar bile mevcuttur. Fakat bir takımda Sam Presti varsa kısa ve uzun vadelere dair tahminde bulunmak pek de doğru olmayabilir. Zira onun basketbola bakışını anlamak bir hayli zekâ gerektiriyor.







Açık uçlu sorular







Chris Paul, Orlando’da 30 dakika ortalama alıp 15-5-5 istatistiğine devam edebilir mi?







Billy Donovan, play-off sırasında takımdaki süreleri nasıl dağıtacak?







Shai Gilgeous-Alexander’ın üçlük performansı nasıl olacak?







Takım savunması toparlanabilir mi?







Sezonun en iyi “clutch” takımı olan Thunder, bu performansını Orlando’da da sürdürebilir mi?



Kaynak: EuroSport.com