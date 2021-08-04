Neon Şeytan Filmi
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Dünya prömiyerini 69. Cannes Film Festivali'nde yapan The Neon Demon yönetmen Nicolas Winding Refn özel bir yere sahip. Yönetmen bir sabah uyandığında etrafının kadınlar tarafından çevrili olduğunu ve kadınların dünyaya hakim olduğunu fark ettiğini belirterek, buradan yola çıkarak 'tehlikeli güzellik' temasını ön plana alan bir senaryo oluşturduğunu söylüyor.
Yönetmen: Nicolas Winding Refn
Senaryo: Nicolas Winding Refn, Mary Laws, Polly Stenham
Oyuncular: Abbey Lee, Elle Fanning, Christina Hendricks, Jena Malone, Keanu Reeves, Bella Heathcote, Jamie Clayton, Desmond Harrington, Alessandro Nivola, Taylor Marie Hill, Charles Baker, Karl Glusman, Samantha Miller, Cody Renee Cameron, Cameron Brinkman, Stacey Danger, Kiera Smith, Chris Muto
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Neon Demon
Yapımcı Firma: Bold Films
Yapım Yılı: 2016
Yapım Ülkesi: Fransa, Danimarka, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 117 dk.
Resmi Sitesi: http://theneondemon.com/
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 22.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com