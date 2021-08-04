Neon Şeytan Filmi
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Neon Şeytan Filmi

Neon Şeytan Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Neon Şeytan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Neon Şeytan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Dünya prömiyerini 69. Cannes Film Festivali'nde yapan The Neon Demon yönetmen Nicolas Winding Refn özel bir yere sahip. Yönetmen bir sabah uyandığında etrafının kadınlar tarafından çevrili olduğunu ve kadınların dünyaya hakim olduğunu fark ettiğini belirterek, buradan yola çıkarak 'tehlikeli güzellik' temasını ön plana alan bir senaryo oluşturduğunu söylüyor.

Yönetmen: Nicolas Winding Refn

Senaryo: Nicolas Winding Refn, Mary Laws, Polly Stenham

Oyuncular: Abbey Lee, Elle Fanning, Christina Hendricks, Jena Malone, Keanu Reeves, Bella Heathcote, Jamie Clayton, Desmond Harrington, Alessandro Nivola, Taylor Marie Hill, Charles Baker, Karl Glusman, Samantha Miller, Cody Renee Cameron, Cameron Brinkman, Stacey Danger, Kiera Smith, Chris Muto

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Neon Demon

Yapımcı Firma: Bold Films

Yapım Yılı: 2016

Yapım Ülkesi: Fransa, Danimarka, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 117 dk.

Resmi Sitesi: http://theneondemon.com/

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 22.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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