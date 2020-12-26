Nemrut Dağı'nda turizm sezonu kapandı
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Nemrut Dağı'nda turizm sezonu kapandı

26.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:54
Nemrut Dağı'nda turizm sezonu kapandı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nda kar yağışıyla birlikte turizm sezonu bitti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nda kar yağışıyla birlikte turizm sezonu bitti.

Kommagene Krallığı'na ev sahipliği yapan 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı, karın yağmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykeller kar altında görsel şölen oluşturdu.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı, kar yağışıyla turizm sezonuna kapatıldı.

Yetkililer, kar yağışıyla yolların kapanması nedeniyle Nemrut Dağı'nda turizm sezonunun bittiğini, mart ayına kadar dağın ulaşıma kapalı olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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