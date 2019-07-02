Nedir bu Volleyball Nations League? Favorileri kimlerdir?

World Grand Prix’den Vollayball Nations League’e





Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 1993’ten beri World Grand Prix adıyla 12 takımın yer aldığı bir yaz turnuvası düzenliyordu. Bu turnuva, 2018 yılından itibaren Volleyball Nations League adıyla oynanmaya başladı. Turnuvanın yalnızca ismi değişmedi. Takım sayısı 12’den 16’ya çıktı ve turnuva süresi uzatıldı. Bu sene de tanık olduğumuz gibi kendisine Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat elemelerinin olduğu sıkışık takvimde kendisine yer açılmaya çalışılan VNL turnuvası, kulüp sezonunun bitmesinden birkaç gün sonra başladı. Öyle ki Şampiyonlar Ligi finali oynayan bazı sporcular dinlenmeye vakit bulamadan milli takım kampına takılmak zorunda kaldılar. Bu durum sporcular ve izleyiciler tarafından tepki topladı. Ancak bu tepkilere rağmen ileride bir değişiklik olup olmayacağını söylemek zor.



Soru işaretlerinin yanı sıra VNL’in iyi tarafları da pek tabii var. Öncelikle FIVB en sonunda adil olanı yaparak kadın ve erkek turnuva şampiyonlarına eşit para ödülü vermeye başladı. Kadın-erkek maaş eşitsizliğini sporun birçok dalında görsek de en azından VNL’de bu durumun aşılmış olduğunu görmek umut verici. Bir diğer nokta ise uzun bir turnuva olması sebebiyle birçok takım, özellikle ilk haftalarda çok sayıda genç oyuncusuna şans veriyor. Finallere yaklaştıkça sevdiğimiz yıldızların yanında yeni parlayan yıldızları görmek ise heyecan verici.



Gelelim finallere. Takımlar tam beş hafta boyunca farklı şehirlerde ve gruplarda, toplam 15 maça çıkıyor. Bu maratonun sonunda ilk altıda yer almayı başaran takımlar “Altılı Finaller”e gitmeye hak kazanıyor. Finallerde ise takımlar üçerli iki gruba ayrılıyor. Bu grupları ilk iki sırada bitiren takımlar çapraz eşleşmeyle yarı final oynuyor. Yarı finallerin galipleri final oynayarak turnuvanın şampiyonunu belirliyorlar. Peki, bu seneki altılıyı hangi takımlar oluşturuyor?





1 - Çin





Diğer pek çok ülke gibi VNL’e genç oyuncu ağırlıklı başlayan Çin’in ilk etaplardaki yıldızı Ying Ying Li’ydi. Çinliler, son etaplarda başta Zhu Ting olmak üzere tecrübeli diğer yıldızların da dönmesiyle 15 maçta 12 galibiyet aldı. Ev sahibi olan Çin, finallere doğrudan katılma hakkına sahip olsa da etkili oyunuyla buna ihtiyacı olmadığını gösterdi. Bu koşullar altında son Olimpiyat şampiyonunun finallerin favorilerinden biri olması bekleniyordu fakat Lang Ping bir sürpriz yaparak kadroda Zhu Ting’e yer vermedi.





2 - ABD





Yeni adıyla VNL’in ilk şampiyonu olan ABD, ilk haftalarda birkaçı hâlâ kolej liginde oynayan çokça genç oyuncuyla bu seneye başladı. Chiaka Ogbogu, Mikaela Foecke, Jordon Thompson gibi yeni yetenekler gayet iyi performans göstererek öne çıkmayı başardılar. Öyle ki; son haftalarda tecrübeli isimleri kadroya dahil etmeye çalışan Koç Karch Kiraly, bu isimlerden beklediği verimi alamadı ve genç oyuncuların haklarını vererek yola onlarla devam etti. Final kadrosunda Lauren Gibbemeyer, Carli Lloyd, Karsta Lowe gibi tecrübeli yıldızlara yer vermeyen Kiraly, genç oyuncularıyla Kelsey Robinson, Bartsch-Hackley, Annie Drews gibi isimleri iyi harmanlayarak finallerin favorilerinden biri oldu.





3 - Brezilya





Eski yıldızlarının ardından kabuk değiştiren Brezilya, bu sezonu yarı genç yarı tecrübeli oyuncularla oynadı. Kaptan Natalia hâlâ ilk altıda oynasa da sakatlığını tam olarak atlatamamış durumda. Tandara’nın da kadroda yer almamasıyla takımın en büyük kozu gelecek sezon Vakıfbank’ta oynayacak Gabi. Genç yaşı ve kısmen dezavantajlı fiziğine rağmen Brezilya’nın aldığı 11 galibiyette büyük pay sahibi. Ancak Brezilya şampiyon olmak istiyorsa sadece Gabi yeterli olmayacaktır.





4 - İtalya





2016 Olimpiyatları elemesinden sonra yeni jenerasyonuyla büyük bir yükseliş yakalayan İtalya, geçen yaz dünya ikincisi olarak bu jenerasyon geçişinin ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamış oldu. Kulüp takımlarında düzenli oynayarak çok genç yaşta tecrübe elde eden Paola Egonu, Myriam Sylla ve Ofelia Malinov’un yanında Lucia Bosetti, Ciristina Chirichella gibi isimlerle büyük bir uyum yakalayan İtalya, bu sene Sarah Fahr ve Elena Pietrini’yi de kadroya ekleyerek 11 galibiyet almayı başararak iddialı olduğunu gösterdi.





5 - Polonya





Katarzyna Skowronska, Malgorzata Glinka gibi efsane isimlerden sonra çokça bocalayan Polonya, Malwina Smarzek önderliğinde turnuvanın sürpriz takımı oldu ve finallere gitmeye hak kazandı. Son maçlarda skorer oyunuyla adından söz ettirmeye başlayan Magdalena Stysiak, Smarzek’in yükünü hafifletti. Polonya için bir diğer sevindirici haber ise elit pasör Asia Wolosz’un takıma dönmesi oldu. Oynadığı her takıma bir seviye atlatan Wolosz, Smarzek ve Stysiak ikilisi ile ne kadar ileri gidebilecek göreceğiz.





6 - Türkiye





Gelelim bizim takıma. Geçen sezon ikinci olarak tarihimizin en iyi WGP/VNL derecesini yapan milli takımımız, büyük oranda aynı kadro ile tekrar finallerde oynamaya hak kazandı. Sistem ve oyuncu konusunda birçok deneme yapan koç Giovanni Guidetti yine sihrini konuşturdu. Ebrar Karakurt’un yükselen performasının hakkını veren Guidetti onu ilk altıya yerleştirdi ve takımın bir numaralı hücum opsiyonu haline getirdi. Ebrar’ın yanına Cansu’nun oyun zekasıyla Meliha’nın servis karşılama ve defans performansı eklenince iyi bir kadro çekirdeği oluştu. Finallerde Hande Baladın’ın da dönmesiyle eli kuvvetlenen milli takımız yüksek potansiyelini ortaya koyup az hatayla oynayabilirse madalya neden olmasın?





Hazırlayan: Ezgi Ünal