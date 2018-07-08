Neçirvan Barzani Yarın Türkiye'de

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

Irak medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'yi ziyaret edecek olan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacağını duyurdu. IKBY'nin geçen yıl Temmuz ayında düzenlediği tartışmalı referandumun ardından Barzani'nin ilk ziyareti öncesi iki liderin geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde Barzani, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini dile getirmişti.

(İHA)