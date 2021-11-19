Nazilli Belediyespor çıkış arıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyespor çıkış arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor çıkış arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Uşakspor'a 2-1 yenilip galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Nazilli Belediyespor, yarın evinde Kırşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Uşakspor'a 2-1 yenilip galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Nazilli Belediyespor, yarın evinde Kırşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Nazilli İlçe Stadı'nda Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Puan tablosunda 16 puanla 11'inci sırada yer alan Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Kadir Kar, Kırşehir Belediyespor maçını kazanacaklarına inandığını söyleyerek taraftardan destek istedi.


TFF tarafından erişim engeli geliyor! Süper Lig'i korsan izlemek artık mümkün olmayacak

TFF tarafından erişim engeli geliyor! Süper Lig'i korsan izlemek artık mümkün olmayacak

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title