NATO Gemilerinden İstanbul Ziyareti

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 mensubu TCG Gaziantep ve HMS Duncan gemileri, İstanbul ziyareti kapsamında Sarayburnu Limanı'na demirledi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Tuğamiral Mike Utley, TCG Gaziantep Fırkateyni'nde, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Kurmay Başkanı Deniz Kurmay Albay Hasan Özyurt, HMS Duncan Komutanı Yarbay Elenor Stack ve TCG Gaziantep Komutanı Binbaşı Bora Gümüş ile basın toplantısı düzenledi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 olarak Akdeniz ve Karadeniz'de görev yaptıklarını anlatan Utley, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin çok uluslu olduğunu ifade etti.

Bu görev grubunun üç ana rolünün bulunduğunu aktaran Utley, şöyle devam etti:

"İlk olarak bir askeri veya insani kriz baş gösterdiğinde, en yüksek hazırlık seviyesinde bulunarak reaksiyon göstermek. Ne tür olayların olacağı ya da hangi tehditlerin ortaya çıkacağı asla tahmin edilemez ancak görev grubu her zaman ilk çağrılacak ve ilk reaksiyon gösterecek görev grubudur. Bunu yapmak maksadıyla görev grubu, bir çok tatbikat ve eğitimler planlayarak, icra ederek bu grubun birbirini çok iyi anlamasını, imkan kabiliyetlerini beraberce çok iyi kullanmasını sağlamaktadır. Böylelikle görev grubu, bütünleşik ve efektif bir NATO kuvveti olarak görev yapmaktadır.

Görev grubunun ikinci rolü de yasa dışı göçü caydırmaktır. Yasa dışı insan kaçakçıları, göçmenleri Avrupa'ya ulaşmak için deniz yolunun en kolay yol olduğu fikrini satmaktadırlar. Ne yazık ki bu gerçek değildir. Akdeniz ve Ege de en az Pasifik ve Atlantik kadar tehlikeli bir deniz olabilmektedir.Üzgünüm ki bir çok göçmen bu fikri, canlarıyla ödemektedirler. Göçmenlerin, Avrupa'ya geçişini engellemek maksadıyla Görev Grubu, Avrupa Birliği Frontex unsurları, Birleşik Krallık Sınır Muhafızları, Yunanistan ve Türk Deniz Kuvvetleri Sahil Güvenlik unsurlarıyla beraber çalışmaktadır."

Utley, Görev Grubu olarak bu yasa dışı faaliyetleri tespit edip, caydırıp, denizdeki yaşamın güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ortak ülkelere ve müttefik ülkelere de ziyaretler gerçekleştirerek, dostlukları pekiştirdiklerini, müttefik ülkeleri desteklediklerini aktaran Utley, bu ziyaretlerde NATO'nun fikirlerini paylaştığını, beraber eğitim imkanı sunduğunu, denizde güvenliği arttırdığını ifade etti.

Tüm ülkelerin açık denizleri kullanma hakkı bulunduğunu ve bu Görev Grubu'nun bu hakkı koruduğunu dile getiren Utley, "Dünyanın bir çok yerinde çok çeşitli güvenlik problemleri ortaya çıkmakta ve bu dönemde bütünleşik, kolektif güvenlik duvarımızı NATO olarak beraberce korumak, hiç bu kadar önemli olmamıştı. Dünyanın her tarafında gelişmekte olan stratejik bu mücadeleye karşı müttefiklerimizle beraber durmak birinci görevimiz. Türkiye, NATO'da çok önemli bir müttefikimiz, bölgedeki güvenliğin sağlanması için çok önemli rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de TCG Gaziantep Fırkateyni ile yan yana olmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu anlatan Utley, iki hafta sonra çok yüksek profilli bir tatbikat olan Dynamic Manta-18 Tatbikatı'nda da beraber olacakları için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Utley, "Birbirimizden aldığımız bir çok ders bulunmakta. Ortaya çıkan krizlere karşı, beraber çalışabilirlilik ortak ülkeler için birinci öncelik olmaktadır." dedi.

Deniz Kurmay Albay Özyurt da bu görev için karargahta İngiliz subay ve astsubayların yanında Arnavut, Bulgar, Alman, Yunan, Ramen subayların da yer aldığını, bu subaylarla beraber uyum içinde görevleri başarmak için çalıştıklarını belirtti.

Görev Grubu'nun yapısına bakıldığında, NATO ülkelerinin önceden belirlenen taahhütleri çerçevesinde kuvvete gemi verdiğinin gözlemlendiğini anlatan Özyurt, "Örneğin İngiltere, hem sancak gemisi olan HMS Duncan'ı bu kuvvete verdi hem de bu kuvvetin komutanı olarak Komodor Utley'i burada görevlendirdi. Türkiye de NATO taahhütlerine son derece bağlı ülkelerden biri olarak bu kuvvette her zaman mutlaka bir gemisini bulunduran bir ülke. NATO'nun en hareketli olan güney kanadında sürekli olarak gemi bulunduruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"ABD'nin milli politikası"

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Utley, bir gazetecinin "USS Ross ve USS Carney, boğazlardan geçerek Karadeniz'e çıkmıştır. Neden ABD gemileri, sizin kuvvetinize Karadeniz'de katılmamıştır daha önce?" sorusu üzerine, "ABD Deniz Kuvvetleri'nin gemi hareketleri konusunda bir yorum yapmam mümkün değil, ABD'nin milli politikası." yanıtını verdi.

"Neden Amerika siz burada NATO olarak bulunurken, orada milli olarak bulunmayı tercih ediyor?" sorusuna karşılık Utley, "NATO'nun Karadeniz'deki görevine ilişkin olarak da NATO Genel Sekreteri'nin ifade ettiği gibi Karadeniz'de seyir emniyeti, seyir güvenliği ve bağımsız seyir yapma özgürlüğünü sağlamak. NATO da Karadeniz'de, açık denizde, seyir özgürlüğünün sağlanması için senede bir kaç kez karakol yapmaktadır." karşılığını verdi.

Bir gazetecinin, "İstanbul'u gezme fırsatı buldunuz mu?" sorusu üzerine Utley, "Muhteşem, tarihi bir şehirde inanılmaz bir tecrübe yaşadım. Cumartesi günü gezme fırsatım oldu ama Kapalıçarşı'da kayboldum tabii ki." dedi.

Basın mensupları daha sonra ihtisas alanı hava, deniz, su üstü savunma maksatlı olan TCG Gaziantep Fırkateyni'ni gezdikten sonra, güvertesinde çekim yaptı.