NASA'nın ay keşfi için 8 ülke Artemis anlaşmasına imzayı attı
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NASA'nın ay keşfi için 8 ülke Artemis anlaşmasına imzayı attı

14.10.2020 20:46 | Son Güncelleme: 14.10.2020 20:50
NASA'nın ay keşfi için 8 ülke Artemis anlaşmasına imzayı attı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kurallar belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis anlaşmasına 8 ülkenin imza attığı duyuruldu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kurallar belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis anlaşmasına 8 ülkenin imza attığı duyuruldu.

NASA'nın uzay boşluğunun barışçıl kullanımı için kuralları belirleyecek ve Ay yüzeyindeki davranışları yönetecek Artemis anlaşmasına dahil olan ülkelerin, Avustralya, Kanada, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşik Krallık ve ABD olduğu açıklandı. NASA Yöneticisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, "Artemis tarihteki en geniş ve en çeşitli uluslararası insan uzay keşif programı olacak ve Artemis Anlaşmaları bu tekil küresel koalisyonu kuracak araç" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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