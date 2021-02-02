Narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim (2)
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Narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim (2)

02.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:01

Adana'da polis ekiplerince, narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı drone destekli uygulama gerçekleştirildi.

Adana'da polis ekiplerince, narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı drone destekli uygulama gerçekleştirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile devriye ekipleri, son dönemde narenciye bahçelerinden artan hırsızlıklara karşı Doğankent Bahçelievler, Cumhuriyet ve Kışla mahallelerinde denetim yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıgaç'ın katıldığı uygulamada ekipler drone ile bahçeleri kontrol etti.

Bahçelerin çevresi ve içinde de arama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri kişilerin GBT kontrollerini de gerçekleştirdi.

Narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim (2)
Narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim (2)
Narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim (2)
Narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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