Nallıhan'da yapılacak 28 kilometrelik yolun ihalesi gerçekleştirildi
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Nallıhan'da yapılacak 28 kilometrelik yolun ihalesi gerçekleştirildi

28.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:28
Nallıhan'da yapılacak 28 kilometrelik yolun ihalesi gerçekleştirildi

Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan'da yapılacak 28 kilometrelik duble yolun ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Nallıhan'da yapılacak 28 kilometrelik duble yolun ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ilçelerin yollarını başkente yakışır hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve başkente 165 kilometre mesafede bulunan Nallıhan ilçesinin Davutoğlan Mahallesi'nden itibaren 28 kilometrelik yolun yapım ihalesini tamamladıklarını belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Yolda kısa süre içinde çalışmaların başlatılmasını istedik. Duble yolun hayata geçirilmesini sağlayacağız. Yolun kuş cenneti geçişi Aladağ Çayı üzerinde 2 çelik köprü yapım çalışmaları sürüyor. Yolun bu kısmında 2 tünel geçişi yapıldı. Köprüler de bu tünellerin bağlantısı olarak yapılıyor ve inşası hızla sürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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