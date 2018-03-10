Nafta Hakkında Dikkatli Olmamız Lazım"

ABD'nin Teksas eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn, ülkesinin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakerelerinde dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nın son gününde konuşan Cornyn, yeniden müzakere edilen NAFTA görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

John Cornyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış ticaret açığını düşürmek için NAFTA'nın yeniden müzakere edilmesini talep ettiğine işaret ederek, Trump'ın bazı ticaret ilişkilerinin ABD'ye zarar verdiğini düşünmekte haklı olduğunu savundu.

NAFTA'nın yeniden müzakere edilmesi konusunda açık olduğunu ancak ABD'nin anlaşamadan çekilmemesi gerektiğini belirten Cornyn, "NAFTA müzakerelerinde dikkatli olmamız lazım. Çelik ve alüminyuma getirilen ek vergiler gibi birçok ülkeyi aynı kefeye koymamalıyız." ifadelerini kullandı.

Senatör Cornyn, ABD'nin bütün eyaletleri içinde kendi eyaleti Teksas'ın en yüksek ihracat hacmine sahip olduğunun altını çizerek, bu ihracatın büyük bölümünün ABD'nin güney komşusu Meksika'ya yöneldiğini vurguladı.

Teksas eyaletinde birçok kişinin ve kurumun NAFTA'nın yeniden müzakere edilmesinden endişe duyduğunu dile getiren Cornyn, ABD'de 5 milyon kişilik istihdamın Meksika'yla olan ticarete, 8 milyon kişilik istihdamın da Kanada'yla olan ticarete bağlı olduğu bilgisini verdi.

"Trump'a iyi tavsiyeler verilmeli"

John Cornyn, ABD'de herkesin "serbest ve adil ticaret" istediğini kaydederek, "Başkan Trump'ı ticaret anlaşmalarının ticaret açığını arttırmadığı konusunda ikna etmemiz gerekiyor. Bu konuda kendisine iyi tavsiyeler verilmeli." yorumunu yaptı.

Donald Trump'ın ülkede regülasyonları azaltarak ve kurumlar vergisi oranını düşürerek ekonomiye katkıda bulunmaya çalıştığına dikkati çeken Cornyn, NAFTA'nın koşullarının değiştirilmesi durumunda söz konusu ekonomik katkıların da yok olacağı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini aktardı.

Vergi oranlarının düşürülmesi sayesinde ABD'de yatırımların artacağına işaret eden John Cornyn, sıkılaşan iş gücü piyasasında maaşların artacağına ve ülke ekonomisine olumlu katkı yapacağına inandığını da sözlerine ekledi.