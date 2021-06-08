Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin gözaltında tutulduğu yerde para sıkıntısı çektiği belirtildi

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ve gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin gözaltında tutulduğu yerde yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için nakit sıkıntısı çektiği bildirildi.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ve gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin gözaltında tutulduğu yerde yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için nakit sıkıntısı çektiği bildirildi.

Myanmar basınına konuşan Suu Çii'nin avukatı Min Min Soe, müvekkilinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Suu Çii ve beraberindeki 9 kişinin, gözaltında tutuldukları yerde yiyecek ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için paraya ihtiyaç duyduklarını aktaran Soe, "Suu Çii şimdilik 5 milyon Kyat (26 bin lira) paranın yeterli olacağını söyledi." dedi.

Suu Çii hakkındaki suçlamalara 2 ay içinde hüküm verilecek

Öte yandan Suu Çii'nin yargılandığı başkent Nepido'daki askeri mahkemenin hakimi, Suu Çii'ye yönelik suçlamalara dair hükümlerin ağustosa kadar verilmesi yönünde karar aldı.

Hakim Maung Maung Lwin, müştekilerin ifade verme sürecinin 28 Haziran'da sonlanacağını belirterek, temmuz ayı içinde karar aşamasına geçileceğini bildirdi.

Gözaltına 1 Şubat'ta alınan ve geçen ay ev hapsinde tutulmaya başlanan Suu Çii, güvenlik gerekçeleri nedeniyle avukatlarıyla görüştürülmüyordu.

Suu Çii, 24 Mayıs'taki duruşmasında ilk defa avukatlarıyla görüştürülmüş ve Yangon'daki askeri mahkeme salonunda hakim karşısına çıkmıştı.

Myanmar'ın eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmek, Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmek ve rüşvet kabul etmekle suçlanmıştı.

Suu Çii'nin bir sonraki duruşması 14 Haziran'da gerçekleşecek.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San SuuÇii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 857 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız