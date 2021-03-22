Myanmar'da ordunun baskısından kaçan binlerce Karen yerinden oldu

Myanmar'da ordunun, ülkenin güneydoğusunda yaşayan Moğol kökenli Karen etnik topluluğuna yönelik artan baskıları binlerce Karen'i yerinden etti.

Myanmar ordusunun son aylarda şiddetlenen ve 1 Şubat'ta gerçekleştirilen askeri darbe sonrası da devam eden baskısı, çoğunluğu ülkenin güneydoğusunda bulunan Kayin eyaletinde yaşayan yaklaşık 8 bin Karen"in köylerini terk etmesine neden oldu.

Ordunun baskısından kaçarak, ormanlık alanlara sığınan Karenlilerin gıda ve barınma ihtiyacının, etnik grubun bağımsızlığı için mücadele eden Karen Ulusal Kurtuluş Ordusunun (KNLA) siyasi kanadı Karen Ulusal Birliği (KNU) tarafından sağlandığı kaydedildi.

Karenlere yönelik etnik temizlik

Myanmar'ın Tayland sınırındaki Kayin eyaletinde yaşayan Moğol kökenli Karen etnik topluluğu, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1994'ten bu yana KNU çatısı altında merkezi hükümete karşı bağımsızlık mücadelesi veriyor.

1990'lı yıllarda ordu ile ayrılıkçılar arasındaki savaşlar nedeniyle on binlerce Karen yurtlarından olmuş, komşu Tayland'a sığınmak zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, sınırın Tayland tarafındaki kamplarda, çoğunluğu Karen etnik grubuna mensup yaklaşık 100 bin mülteci bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere