Myanmar'da askeri yönetimin, Kovid-19 salgınını muhalefete karşı "silah haline getirdiği" iddia edildi

Myanmar'daki askeri yönetimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını muhalefete karşı "silah haline getirdiği" iddia edildi.

Myanmar'daki askeri yönetimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını muhalefete karşı "silah haline getirdiği" iddia edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Danışma Konseyi kurucu üyesi ve eski Myanmar insan hakları uzmanı Yanghee Lee, askeri yönetimin, "koruyucu ekipman ve maske dağıtımını durdurduğunu, demokrasi yanlısı olduğundan şüphelenilen sivillerin hastanelerde tedavi görmesine izin vermeyeceğini ve sivil itaatsizlik hareketine destek veren doktorları gözaltına aldığını" söyledi.

Lee ayrıca, askeri hükümetinin, muhalif sivillere oksijen satışını yasaklayarak, Kovid-19 salgınını "silah haline getirdiğini" ileri sürdü.

Myanmar'da son bir haftada kaydedilen Kovid-19 vakalarının ve virüs kaynaklı ölümlerin artması ile sağlık sisteminin alarm vermesi halkın halihazırda meşruiyetini sorguladığı askeri yönetimi eleştirilerin odağına koydu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson, hükümetin salgını durdurmaktan çok iktidarı elinde tutmakla ilgilendiği değerlendirmesinde bulundu.

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews'a göre, şu ana kadar askeri yönetim tarafından sağlık personeline yönelik düzenlenen 260'ın üzerinde saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 67'den fazla sağlık çalışanı alıkonuldu.

Kızılhaç Myanmar Heyeti Başkanı Joy Singhal, sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı ve oksijen sıkıntısının yaşandığı ülkede vaka sayılarının hızlı artışının "endişe verici" olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ülke genelinde vaka ve ölü sayısının, resmi olarak açıklananın üstünde olduğu belirtiliyor.

Myanmar'da Kovid-19 salgını

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinin ardından çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı sivil itaatsizlik eylemleri, Kovid-19 testlerini ve aşılamayı sekteye uğratıyor.

Sağlık gönüllüleri, askeri yönetimin birçok bölgede Kovid-19'dan ölenlerin sayısını eksik açıkladığını öne sürüyor.

Ülke genelinde Myanmar ordusu ve darbe karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar, Kovid-19'la mücadeleyi zorlaştırıyor.

Başta Yangon, Mandalay ve Kale gibi kentler olmak üzere ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Çin'in Myanmar ile kara sınırını kapatması nedeniyle ülkeye salgınla mücadele için hayati önem taşıyan tıbbi malzemeler ithal edilemiyor.

Günlük vaka artış oranlarının bir aydır yükselişe geçtiği ülkede, 28 Haziran'dan bu yana günlük vaka artışları 4 haneli rakamlarda seyrediyor.

Myanmar'da, 14 Temmuz'da, 7 bin 83 yeni vaka görülmüş ve salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı gözlemlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere