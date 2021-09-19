Mutlu Doğru: 'Tarımsal sulama elektriğinde vergi indirimi bekliyoruz' - Haberler Ekonomi
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Mutlu Doğru: "Tarımsal sulama elektriğinde vergi indirimi bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mutlu Doğru:

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, sudan önemli ölçüde tasarruf sağlayan ve teşviklerle desteklenen basınçlı sulama sisteminin elektrik giderlerini artırdığını, çiftçinin bu giderlerden kesilen vergilerde indirim beklediğini bildirdi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, sudan önemli ölçüde tasarruf sağlayan ve teşviklerle desteklenen basınçlı sulama sisteminin elektrik giderlerini artırdığını, çiftçinin bu giderlerden kesilen vergilerde indirim beklediğini bildirdi.

Mutlu Doğru, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle suyun öneminin daha arttığını, bu yüzden su tasarrufu ve suyu tarımda daha verimli kullanmak amacıyla uzun yıllardır uygulanan sıfır faizli ve uzun vadeli kredi imkanlarıyla çiftçilerin basınçlı sulama sistemlerini kullanmaya teşvik edildiğini belirterek, "Böylece tarımda verimlilik ve su tasarrufunda önemli gelişmeler memnuniyet verici oldu. Ancak basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı çiftçilerimizin elektrik enerjisi kullanımını da arttırdı" dedi. Eskiden tarımsal sulama için kullanılan elektrik birim fiyatının sanayi, ticarethane ve meskene göre daha uygun olduğunu anımsatan Başkan Doğru, ancak şu anda aradaki farkın kapandığını söyledi. Doğru, "Çiftçimize tarımsal sulama elektriğinde verilecek en büyük destek; dağıtım bedelinin yüzde 4,3 düşürülmesi ve kesintilerin sıfırlanarak, tarımsal sulama elektrik birim fiyatının toplam yüzde 30 ucuzlatılması ile yapılabilir. Türk tarımında modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmada büyük emek veren Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin, Enerji Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile görüşerek çiftçimize yeni üretim sezonunda bu müjdeyi vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. - ADANA

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