Mutki Aşiretinin lideri Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın alıyor! Pazarlıklar başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mutki Aşiretinin lideri Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın alıyor! Pazarlıklar başladı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

İş insanı ve Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri olan Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich'le masaya oturdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Bayrak, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası İngiltere'de yaptırıma uğrayan Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satma kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen Türk iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz devini satın almak için Abramovich'e ilk teklifi yaptı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Londra'da yatırımları bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Abramoviç'in satışa çıkardığı Premier Lig Kulübü Chelsea'yi almak için teklif verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bayrak, " Roman Abramovich'in avukatları ile Chelsea'nin satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" dedi.

Mutki Aşireti'nin lideri Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın alıyor! İmzaların atılması an meselesiMuhsin Bayrak

Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich ile satın alma görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Muhsin Bayrak, "Biz teklifimizi yaptık. Dünyada yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Türkiye'yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye'de almak istiyorlar" dedi.

Mutki Aşiretinin lideri Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın alıyor! Pazarlıklar başladı

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri.

Haberler.com - Spor

Roman Abramovich, Ukrayna, Chelsea, Savaş, Rusya, Kiev, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title