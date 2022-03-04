Mutki Aşiretinin lideri Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın alıyor! Pazarlıklar başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası İngiltere'de yaptırıma uğrayan Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satma kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen Türk iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz devini satın almak için Abramovich'e ilk teklifi yaptı.

"İMZALAR İÇİN PAZARLIK AŞAMASINDAYIZ"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Londra'da yatırımları bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Abramoviç'in satışa çıkardığı Premier Lig Kulübü Chelsea'yi almak için teklif verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bayrak, " Roman Abramovich'in avukatları ile Chelsea'nin satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" dedi.

Muhsin Bayrak

"PARANIN BÜYÜK KISMINI TÜRKİYE'DE ALMAK İSTİYORLAR"

Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich ile satın alma görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Muhsin Bayrak, "Biz teklifimizi yaptık. Dünyada yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Türkiye'yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye'de almak istiyorlar" dedi.

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri.

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