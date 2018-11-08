Musul'da Patlama: 2 Ölü

Irak'ın Musul kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde bomba yüklü bir aracın patladığı öğrenildi. Resmi kaynaklar patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan bölgedeki yerel kaynaklar ise patlama sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığını aktardı.Edinilen bilgilere göre patlamanın bir lokantanın yanında meydana geldiği ve patlamanın şiddeti ile bölgede büyük hasar oluştuğu kaydedildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)