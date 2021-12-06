Mustafa Dimitri kimdir?

Okuldan arta kalan zamanlarda babasının yanında çalışmaya başladı ancak üstün zekası öğretmenleri tarafından fark edildi ve farklı yönlere yönlendirilmek istense de babası ve amcası tarafından ticari zekasını kendi işlerinde kullanmak istenildi. Babasının işlerinde küçük yaşta büyük başarılar elde ettikten sonra 2005 yılında Suriye'yi terk etti ve işlerini önce Rusya, ardından Almanya, İtalya, İsviçre, Fransa ve en sonunda geçtiğimiz yıllarda İngiltere'ye taşıdı. 2011'de babasıyla birlikte Rusya'da açtıkları parfüm şirketini, 2013 yılında Almanya'ya taşıyarak Avrupa'ya ilk adımını attı.

2017 'de Bristol Üniversitesi'nde okumak için geldiği İngiltere'yi çok seven Mustafa Dimitri en sonunda buraya yerleşti ve 2017'denLondra'da yaşıyor. Modellik ve film işleri yapan Mustafa Dimitri, gözden uzak yaşamayı seviyor ancak oldukça nüfuzlu bir aileden geldiği için görüştüğü insanlarla birlikte magazine yakalanmaktan kaçamıyor.

Kitap okumak en büyük hobilerinden olduğu için sürekli yaptığı uluslararası seyahatlerde tanıştığı yazarların kitaplarını okumak için kısa sürelerde dilleri öğrenmeye başlamış ve şu an tam 7 dil biliyor.

Dünyanın dört bir yanında kazandığı paraların büyük çoğunu yardıma ayırdığı için yapılan bir araştırmada bazı bölgelerde seçime aday olsa anketsel olarak yüzde yüz oy alacağı düşünülen ilk insan olma vasfını elinde taşıyor. Ancak her ne kadar ünlü siyasi tanıdıkları olsa da kendisi siyasetten nefret ediyor ve siyasetin içine girmek istemiyor. Siyasiler kadar karanlık tarafta da arkadaşları olması, onu siyasetten alıkoyan en büyük etken olarak görülüyor.

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