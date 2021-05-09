Mustafa Denizli: "Bu mutluluğu yaşamak istiyorum"
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Mustafa Denizli: "Bu mutluluğu yaşamak istiyorum"

Mustafa Denizli: 'Bu mutluluğu yaşamak istiyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de Play-Off'a kalan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Uzun yıllarımı geçirdiğim camianın başında böyle bir görevde olmak, başardığımız takdirde en fazla beni mutlu edecek.

TFF 1. Lig'de Play-Off'a kalan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Uzun yıllarımı geçirdiğim camianın başında böyle bir görevde olmak, başardığımız takdirde en fazla beni mutlu edecek. Bu mutluluğu yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.

TFF 1. Lig'de normal sezonun son maçında evinde Bandırmaspor'u 4-3 mağlup ederek Play-Off yarı finalinde İstanbulspor'la eşleşen Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu 90 dakika hem gençlerimizi görme açısından ve psikolojik açıdan önemliydi" dedi.

Lig'de ilk hedeflerine ulaşamadıklarını kaydeden Denizli, "Şimdi ikinci etap başlıyor. Yarından itibaren tüm çalışmalarımızı düşüncelerimizi gerçekleştirmek için yapacağız. Bugün beni mutlu eden çok iyi görüntüler vardı. Bir takım bu kadar pozisyon üretebilir. Penaltılardan bahsetmek istemiyorum. Genellikle olumlu tarafımıza bakıyorum. Olumsuz tarafımız ise yediğimiz gollerde yan toplarda zaaf gösterdik. Bunları telafi etmeye çalışacağız. İyi tarafları geliştirip hatalarımızdan ders çıkaracağız" diye konuştu.

Play-Off'ta mücadele edecek takımların belli olduğunu hatırlatan Denizli, "Hepsi lig içerisinde iniş çıkış gösterdi. Biz sadece kendi durumumuzu değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Kendi kararımızı oyunumuzla vereceğiz. Bu kısa yolculuk inşallah düşündüğümüz gibi biter. Uzun yıllarımı geçirdiğim camianın başında böyle bir görevde olmak, başardığımız takdirde en fazla beni mutlu edecek. Bu mutluluğu yaşamak istiyorum" dedi.

Denizli, genç oyuncular Kazımcan ve Eren'in performansından da memnun kaldığını ekledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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