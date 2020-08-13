Mustafa Can Keser kimdir? Mustafa Can Keser nereli, yaşı kaç?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mustafa Can Keser kimdir? Mustafa Can Keser nereli, yaşı kaç?

Mustafa Can Keser ne iş yapıyor? Shirli Annem ile adını duyuran oyuncu Damla Ersubaşı ile evli olan Mustafa Can Keser, bir gece kulübünün işletmecisi olarak çalışıyor. Çiftin iki de çocuğu bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Mustafa Can Keser kimdir? Mustafa Can Keser nereli, yaşı kaç?
13.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:55

Damla Ersubaşı'nın eşi olarak tanınan Mustafa Can Keser, İstanbul'da doğdu ve Ortaköy'de bir gece kulübünü işletiyor. Damla Ersubaşı ile magazin gündemine oturdu. Üniversite mezunu Keser, birçok ünlü isimle de yakın arkadaştır.

MUSTAFA CAN KESER KİMDİR?

Damla Ersubaşı ile evli olan Mustafa Can Keser, 1988 yılında İstanbul Beylikdüzü'nde dünyaya geldi. İş adamı Keser, Ortaköy'de bir gece kulübünün işletmeciğini üstleniyor. Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi'ndeki eğitiminin ardından üniversiteden de mezun oldu.

Mustafa Can Keser kimdir? Mustafa Can Keser nereli, yaşı kaç?

Keser, 1.80 boyunda ve 80 kilodur. 25 Aralık 2016 yılında oyuncu Damla Ersubaşı ile evlenen Keser'in bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. Çift 12 Ağustos'ta anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

Mustafa Can Keser kimdir? Mustafa Can Keser nereli, yaşı kaç?

İlgili Haberler

Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Damla Ersubaşı nereli?
Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında? Damla Ersubaşı nereli?
Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?
Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?
Can Maxim Mutaf kimdir? Can Maxim Mutaf kaç yaşında, nereli?
Can Maxim Mutaf kimdir? Can Maxim Mutaf kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Güncel
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Magazin
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem Yaşam
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Magazin
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu
Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 8 asker yaralı
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 8 asker yaralı
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan sağlıkçı: Gerekeni yaptım
93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan sağlıkçı: Gerekeni yaptım
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
İnce, 'CHP'yi bölüyorsun' diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi
İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Yonca Evcimik Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Caner Erkin Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Otomobil
Şu an buradasınız: Mustafa Can Keser kimdir? Mustafa Can Keser nereli, yaşı kaç? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 15:04:25. #1.15#
title