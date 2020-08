Mustafa Can Keser kimdir? Mustafa Can Keser nereli, yaşı kaç? Mustafa Can Keser ne iş yapıyor? Shirli Annem ile adını duyuran oyuncu Damla Ersubaşı ile evli olan Mustafa Can Keser, bir gece kulübünün işletmecisi olarak çalışıyor. Çiftin iki de çocuğu bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Damla Ersubaşı'nın eşi olarak tanınan Mustafa Can Keser, İstanbul'da doğdu ve Ortaköy'de bir gece kulübünü işletiyor. Damla Ersubaşı ile magazin gündemine oturdu. Üniversite mezunu Keser, birçok ünlü isimle de yakın arkadaştır. MUSTAFA CAN KESER KİMDİR? Damla Ersubaşı ile evli olan Mustafa Can Keser, 1988 yılında İstanbul Beylikdüzü'nde dünyaya geldi. İş adamı Keser, Ortaköy'de bir gece kulübünün işletmeciğini üstleniyor. Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi'ndeki eğitiminin ardından üniversiteden de mezun oldu. Keser, 1.80 boyunda ve 80 kilodur. 25 Aralık 2016 yılında oyuncu Damla Ersubaşı ile evlenen Keser'in bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. Çift 12 Ağustos'ta anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.