MÜSİAD'tan AGC'ye ziyaret
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MÜSİAD'tan AGC'ye ziyaret

MÜSİAD'tan AGC'ye ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

MÜSİAD Başkanı M.Sait GÖKSU ve Mustafa BOZKURT ile birlikte Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundular.

Ziyaret esnasında Başkan GÖKSU "Uzun süredir planladığımız ziyareti bugün gerçekleştirebilme imkanı bulduk. Kabulünüzden dolayı teşekkür ederiz. MÜSİAD olarak bütün çabamız ve hedefimiz sanayicilerin ve yatırımcıların ilimize daha çok sayıda yatırım yapmasıdır. İstihdam sağlamasıdır. Bu amaçla bireysel olarak şahsım, Mustafa amca ve arkadaşlarla Perre Yapı Kooperatifi kurduk. Uygun yer arayışı içerisindeyiz. Küçük sanayi sitesi ile OSB'lerdeki büyük tesislerin ortalaması tesisler üretim yatırımcı ve imalatçılarımıza sunmanın gayret ve çalışması içerisindeyiz. Bunu başarmamız halinde kendimizi mutlu addedeceğiz." Dedi.

Mustafa BOZKURT ise "Bu hayırlı çalışmamızda sizlerin destek ve yardımlarınızı bekliyoruz." Dedi.

Zeki DİŞKAYA ise "Böyle hayırlı bir teşebbüsü gündeme getirip emek verdiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Her sivil toplum kuruluşu sizler gibi ilin kalkınması için bir proje üretse bu ilin kalkınmışlık problemi ortadan kalkar. Bu hayırlı çalışmanızda başarılar diler, her zaman bu konuda sizlerin yanınızda olduğumu belirtir, ziyaretinizden ötürü teşekkür ederiz." Dedi.

Kaynak: Bültenler

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