MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Saygılı: "Oyun kurucu ülkelerinden biri Türkiye olacak" Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada oyun kurucu ülkeler arasında yer alacağına inandığını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada oyun kurucu ülkeler arasında yer alacağına inandığını söyledi.

MÜSİAD İzmir Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda, Dost Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilal Saygılı, toplantıdaki konuşmasında, Kovid-19'un dünyayı derinden etkilediğini vurguladı.

Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı, kapsamlı ekonomik ve sosyal destek paketleriyle salgın sürecinde başarılı bir sınav verdiğini belirten Saygılı, "Çin'de başlayan ve giderek dünyanın pek çok coğrafyasında hızla yayılan salgınla tüm dünyada köklü değişimlerin yaşanacağı yeni bir döneme girildi. Bu süreçte salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın oyun kurucu ülkelerinden biri Türkiye olacaktır." dedi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana böylesi küresel çaplı krizin yaşanmadığını kaydeden Saygılı, şöyle konuştu:

"Kovid-19 pandemisi, daha önce yaşanan birçok hadiseden farklı olarak, küresel düzende önemli dönüşümlere ve hatta kırılmalara sebebiyet verebilir. Belki de yeni bir sisteme kapı aralayabilir. Öngörülmesi zor olan bir süreçten geçmekteyiz. Küresel dayanışmanın gittikçe zayıfladığını ve her ülkenin kendi problemleriyle baş başa kaldığını görüyoruz. Türkiye'nin bu süreçten olumsuz etkilenmemesini beklemek doğru değil. Ancak gelişen ve kendini güncelleyen dünyanın oyun kurucusu Türkiye'nin, adalet ve merhamet ekseninde uyguladığı iç ve dış politikalar ile diğer birçok ülkeden daha az zararla bu süreci atlatacağına inanıyoruz."

Tarım ve gıda sektörü değerlendirmesi

Toplantıda, MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı Ali Bayramoğlu, "Biogüvenlik Tarım ve Gıda Sektörüne Yönelik Çalışmalar ile Güncel ve Gelecekte Bizi Bekleyen Ekonomik Gelişmeler" konulu sunum gerçekleştirdi.

Bayramoğlu, insanlığın küresel ölçekte güven ve huzur bunalımı yaşadığına dikkati çekerek, "Gıda güvenliği de bu güven sorununun başında gelmektedir. Dünyamızda son dönemde yaşanan salgın nedeniyle, biyogüvenlik konusu bugüne kadar hiç olmadığından fazla önem kazanmıştır. Biyogüvenlik, yeni gelişen bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü, biyoterörizme ve biyolojik silahlarla yapılabilecek saldırılara karşı hazır olunması, biyolojik kaynakların korunması ve biyoteknolojinin kötü niyetli kullanımının önlenmesi gibi gereklilikler nedeniyle önem verilmesi gereken bir konudur." ifadelerini kullandı.

Ali Bayramoğlu'na toplantı sonunda MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı tarafından gecenin anısına hediye takdim edildi.

Kaynak: AA