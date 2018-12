Müsiad İnşaat Sektörü Sorunlarını Mardin'de Görüştü

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mardin şubesi tarafından kentte inşaat sektöründeki güncel sorunlar ve çözüm önerileri Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Bakanlığa sorunlarını ileten inşaat sektörü temsilcileri müteahhit olma şartlarının değiştirilmesi ve bölgede yabancı konut satışına izin verilmesi konu başlıklarını gündeme getirdi.

Mardin'de bir otelde gerçekleştirilen inşaat sektöründeki güncel sorunlara dair çözüm önerileri toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Reis Topçu, MÜSİAD İnşaat Sektör Kurul Başkanı Reha Yeltekin, Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap, Doç. Dr. Feyzullah Yetkin ve inşaat sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap inşaat sektöründe yaşanan, müteahhit çokluğu, yabancı mülk satışı izini, faizler konu başlıklarını gündeme getirerek, Mardin'in turizm ve tarım alanında büyük bir yatırım potansiyeli olduğuna dikkat çekti. Kasap, inşaat sektöründe yaşanan müteahhit enflasyonu, faizler, yabancı konut satışı konu başlıklarına değinerek sektörün çukur siyasetinde aldığı darbe sonrası yeni toparlanma sürecinde bakanlığın destek olarak yeniden yükselişe geçmesini talep etti.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Reis Topçu katılımcılara teşekkür ederek sektör sorunlarının bakanlık bünyesinde geliştirilecek çözüm önerileri ile sorunlardan arınabileceğini ifade etti.

"Olağan belediyecilikle herkese dokunuyor yatırım yapıyoruz"

Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, olağanüstü dedikleri belediyecilik ile bölgenin ilk kez olağan belediyecilik hizmeti aldığını kaydederek, "Tabi sektör sıkıntılıyken özellikle bölgede bakanım ve milyonların destekleri ile kayyum belediyeleri sayesinde sektörde bir canlanma oluşturuldu. O canlanmayla da şehirdeki çoğu hizmet ve yatırım yapılmaya çalışılıyor. Kamuoyunda malum hükümetin bu uygulamasına karşı çevreler tarafından hep olağanüstü hal olağanüstü hal deniliyor. Ben hep şunu söyledim olağan belediyecilik yapıyoruz biz çünkü olağan üstü hal belediyeciliğini bizden önceki dönem HDP'li belediyeler hiçbir şey yapmayarak göstermişler. Yani burayı bir görmüş olsaydınız biz ilk geldiğimizde 2,5 sene önce geldim. Her taraf çöp hiçbir şey yapılmıyor yani normal belediye hizmetleri bile yapılmıyordu. Hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın desteği ile bölge artık olağan belediyecilikte her yerde olan, her hizmete koşan ve hükümetimizin desteğini alan belediyecilik anlayışı var" diye konuştu.

"Sorun müteahhit sayısının fazla olması değil"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş sektörün müteahhit sayısının fazla olmasından kaynaklı sıkıntı içinde olmadığını kaydederek, "Şimdi Nurettin bey inşaat imdat dedi programı tek kelimeye indirdi. Bizim de imdat çığlığına karşı sorumluluğumuz ve ağırlığını üzerinde hissettiğimiz ayrı bir külfet oldu. Şimdi 300, 400 bin müteahhit sayısı olduğu söyleniyor. İşte 90 bini İstanbul'da. Arkadaşlar bu yanlış teşhis. Piyasada müteahhit fazla olduğu için sektör bu hale gelmedi. Şu ticaret yapan arkadaşlarımızda bilir ki bir çarşı içinde aynı sektörde aynı işi yapan çokça da dükkan olur aslında orası ilave bir pazar da olur. Çok olmasında belki bir takım cirolarında azalma olabilir. Ama merkez olur hem kalite artar rekabet olur. Dolayısı ile teşhisi tam koymazsak çözümünde de tam gerçek çözümü de bulamayız. Şimdi arkadaşlar müteahhitlerin fazlalığında değil, sektör içinde çok fazla konut üretildiğinden. Şimdi MÜSİAD'da görev yapan genel başkanımızda bilir. Bu imar artışları ile ilgili Ankara'da herkes bilebilir ama erbabı bileceği için söylüyorum. Kentsel dönüşüm hesaplamalarında emsal hesaplamalarında bir takım avantajları olan maddelerimiz vardı. Önce 6. madde sonra geçici 10. madde olarak sektörün temsilcileri ile Ankara'da her yıl toplantı yapıyorduk. Yalvarıyorlardı bize ne olur bu artışları verin öldük, bittik. Yani her defasında yüzde 60 konut üretmek için kavga ediyorlardı bizimle. ya diyorduk bu herkese eşit olarak gelecek bir artış aslında artış bile değil herkesin aynı oranda herkes daha fazla yapacak. Az olsun kıymetli olsun değerli olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sektör temsilcileri ile soru cevap yapılarak sektör sorunları gündeme getirildi. - MARDİN