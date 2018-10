Müsiad'ın "Biz Bize" Toplantılarına AK Parti Gaziantep Milletvekili Erdoğan Konuk Oldu

MÜSİAD'ın "Biz bize" toplantılarına AK Parti Gaziantep Milletvekili Erdoğan konuk oldu

GAZİANTEP - Gaziantep MÜSİAD tarafından olağan olarak gerçekleştirilen "Biz Bize" toplantılarının bu seferki konuğu AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan oldu.

Gaziantep MÜSİAD'ın gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu "Biz Bize" toplantısına AK Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan onur konuğu olarak katıldı. MÜSİAD Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Çelenk ve üyelerin hazır bulunduğu toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, "Bugünkü konuğumuz vekilimiz Mehmet Erdoğan. Kendisi zaten MÜSİAD Genel Müdürlüğü'müzün yüksek istişare kurulu üyesi. Kadim Başkanımız, Gaziantep Milletvekilimiz sağ olsun davet ettiğimiz zaman bizi kırmayıp geliyor. Güncel bilgileri bizimle paylaşıp, bizleri bilgilendiriyor" dedi.

Konuşmasının devamında MÜSİAD'ın İstanbul'da gerçekleştireceği EXPO 17 fuarı hakkında bilgiler veren Çelenk, "EXPO 17 yani on yedincisini gerçekleştireceğimiz bu organizasyonda kendi içerisinde 4 ayrı fuar barındırıyor. Bunlar EXPO 17, IBF Uluslararası Fuar, Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi ve Savunma Sanayi Teknolojileri Fuarı. Bunların hepsi çok önemli fuarlar. Bizim fuarlar için üyelerimizden hem katılım hem de ziyaret noktasında destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"MÜSİAD'a bağlı her sektör kendi içinde bir başkan seçecek"

MÜSİAD Gaziantep şubesinin bazı projelerinden de bahseden Çelenk, "Önümüzdeki süreçte MÜSİAD'a bağlı her sektör kendi içinde bir başkan seçecek. Ayrıca 4 tane de komisyon üyesi olacak. Yani toplam beş kişilik bir heyet olacak her sektörde. Sonrasında her sektör kendi içinde bağımsız olarak toplantılarını yapacak. Sektörü ile ilgili sıkıntıları, problemleri, projeleri, beklentileri dinleyip, toparlayıp gerek ilimizdeki kurum ve kuruluşlarımızla münasebetlerimizi değerlendirmek için gerekse de genel merkez nezdinde sorunlara çözüm bulmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu tür toplantılar çok faydalı oluyor"

Milletvekili Erdoğan ise, "Bu tür toplantılar çok faydalı oluyor. Ben de 1998-1999 ve 2001-2005 yılları arasında MÜSİAD Başkanlığı yapmıştım. Oradan da siyasete adım attık. Yani biz siyasete esnaflıktan gittik. Eğer esnaf vekil yapılırsa, belediye başkanı yapılırsa, esnafları odalarda değerlendirirseniz emin olun karşılığını alırsınız. Neden, çünkü esnaf nerede, nasıl kazanacağını bilir. Esnafın para kazanma yeri dümenidir, alışveriş yapacağı mekanizmadır" diye konuştu.