Müsiad Genel Başkanı: "Üretmeye ve Beraber Yürümeye Devam Edeceğiz"

MÜSİAD Genel Başkanı: "Üretmeye ve beraber yürümeye devam edeceğiz"

MÜSİAD İzmir Şubesinden geleneksel iftar yemeği

İZMİR - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şube Başkanlığı tarafından geleneksel iftar yemeğinde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük. Bu hedeflere kararlılıkla hep beraber yürüyeceğiz. Biz meselemiz Türkiye olsun diyoruz. MÜSİAD demek memleket sevdası demektir. Biz idealle yola çıktık ve güçlü Türkiye'ye inandık. Ülkesinin gücüne inanan iş insanları olarak üretmeye ve beraber yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şube Başkanlığı tarafından, Balçova ilçesindeki Kaya Termal Otel'de geleneksel iftar buluşması düzenlendi. Yemeğe katılan davetliler Türk Tasavvuf Müziği dinletisinin ardından okunan Ezan-ı Şerif ile birlikte oruçlarını açtılar.

"MÜSİAD demek memleket sevdası demektir"

Meselesi Türkiye olan ve ülkemizin istikbali için çalışan herkes ile yan yana duracaklarının altını çizen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise "Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük. Bu hedeflere kararlılıkla hep beraber yürüyeceğiz. Biz meselemiz Türkiye olsun diyoruz. MÜSİAD demek memleket sevdası demektir. Biz idealle yola çıktık ve güçlü Türkiye'ye inandık. Ülkesinin gücüne inanan iş insanları olarak üretmeye ve beraber yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bu bizim inancımız, biz bu inançla yola çıktık" şeklinde konuştu.

"YSK'nın kararı vicdanları rahatlatıcı ve isabetli"

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesine yönelik aldığı kararı kamu iradesinin sandığa şüphesiz bir şekilde yansıması açısından vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduklarını ifade eden Abdurrahman Kaan, "İş dünyası olarak en büyük temennimiz artık seçimleri geride bırakarak, seçimsiz yani dolayısıyla belirsizliklerin ortadan kalkması ve enerjimizi ülkemizin kalkınmasına harcamak. Yeniden biçimlenen ekonomik reformla ve bizim istihdamdaki katkımız ile birlikte refahın yükselmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması için elimizden geldiğince çalışacağız. Bu süreçte en büyük katkıyı veren kuruluş olcağız" diye konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, "İslam olup Müslüman kimliğini almışsak, zamanın hayrı ile hayırlanmak gerekir. Bu zamanın hayrı ekonomiye sahip çıkmaktır. İstihdamı genişletip, bu yöndeki ihtiyacı tamamlamaktır. Bu coğrafyada yaşayan bir fert olarak, dünyadaki ve bölgemizdeki ihtiyaca baktığımızda en büyük ihtiyaç ekonomiye sahip çıkmak gözüküyor. Eğer imkanınız ve fırsatınız varsa, zararda etmiyorsanız. Mutlaka bu hayra sahip çıkacaksınız" ifadelerini kullandı.

"MÜSİAD'ı memnuniyet ve gururla izliyoruz"

MÜSİAD'ı '29 yıllık yağız bir delikanlı' olarak nitelendiren Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da, "29 yaşındaki genç dinamik sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD'ın neler yaptığını, nelere talip olduğunu ve neleri hedeflediğini büyük bir memnuniyet ve gururla izliyoruz. Bu gurur tablolarının ülkemizdeki iş adamlarına ve yatırımcılara örnek olmasını, hız kazandırmasını temenni ediyorum" dedi.

"Sadakatle hizmet vermeyi sürdüreceğiz"

İzmir'de 300 üyeleri ve 26 bin kişiye istihdam sağlayan yapıları ile bölgeye ve ülkeye hayırlı, güzel işler yapmanın çabasında olduklarını ifade eden MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da şunları söyledi:

"Genel kuruldan bu yana 4 aylık görev sürecimizde üretimimizin, ihracatın artırılmasına, faizsiz finansal sistemler hakkında bilinçlendirmeye yönelik adımlar attık. Bizler İzmir'e ve Ege Bölgesinde enerjiden tarıma, ağır sanayiden yüksek teknolojiye kadar her alanda üretim yapan, geleceğe yön veren büyük ve güçlü Türkiye davamıza sadakatle hizmet vermeyi sürdüreceğiz inşallah."

İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, bu zulümlere 'dur' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın dimdik arkasında duracakları mesajını verdi.

Kaynak: İHA