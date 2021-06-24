MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Bandırma Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması
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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Bandırma Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Bandırma Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, tekrarlaması muhtemel salgınlar ve afetler için üretim üsleri kurulması gerektiğini, bu şekilde salgın ya da ağır afet durumlarında firmaları, çalışanları ve üretimi korumanın, tam kapanma olmadan üretimi...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, tekrarlaması muhtemel salgınlar ve afetler için üretim üsleri kurulması gerektiğini, bu şekilde salgın ya da ağır afet durumlarında firmaları, çalışanları ve üretimi korumanın, tam kapanma olmadan üretimi devam ettirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Kaan, MÜSİAD Bandırma Şubesinin bir otelde yapılan olağan genel kurul toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada daralan ekonomik ve ticari faaliyetlerin haziran ayıyla birlikte açılmaya ve hatta genişlemeye başladığını söyledi.

Salgının zor koşullarına rağmen 2021 yılının ilk çeyreğinde yakalanan yüzde 7'lik büyümenin takdire şayan bir başarı olduğunu belirten Kaan, bunu sürdürülebilir bir kalkınma için yeterli görmediklerini dile getirdi.

Abdurrahman Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dünya sistemine önceden hazırlık yapmak amacıyla MÜSİAD olarak tazelenme sürecimizi başlattık. Yola çıkış mottomuz 'beraber' oldu. Şimdi ise 'varız' diyoruz. Göreve ilk başladığımda sizlere verdiğim sözleri tutmuş olmanın ve aldığım bu kutsal görevi inşallah layıkıyla yerine getirebilmiş olmanın huzuruyla bir sonraki döneme 'varız' sözünü bırakıyoruz. Türkiye için üretimde, ticarette, yatırımda, sanattan kültüre toplumun her alanında, yardımlaşmada, ülkemizin gelişmesi ve refahı için her daim varız. Yapmayı planladığımız ve vadettiğimiz neredeyse tüm açılımları, tazelenme sürecimiz çerçevesinde yerine getirdik. Şimdi geniş çaplı projelerimizle bu sürecin meyvelerini topluyoruz."

???????MÜSİAD olarak Türkiye ekonomisine sağlanan katkıyı artırmaya ve üyeleri arasındaki ortaklık kültürünü geliştirmeye yönelik projeler geliştirdiklerini söyleyen Kaan, MÜSİAD Meclis çatısı altındaki 23 komitenin kendi tematik ya da sektörel alanlarına uyumlu projelerle Anadolu'daki potansiyel yatırımcı ve sanayicileri belli projeler etrafında toplamaya başladığını ifade etti.

Bu projelerin Anadolu'daki sermaye gücünü yatırım yapmak veya ortak olmak adına teşvik etmeye başladığını dile getiren Kaan, şunları kaydetti:

"Yatırım ve Üretim Üsleri Projemiz ile dar alanlarda üretim yapmakta zorlanan ve bu nedenle ölçek büyüklüğüne erişemeyen küçük ölçekli firmalarımıza tüm ihtiyaçlarının aynı ortamda karşılanacağı yaşam ve üretim bölgeleri inşa ederek onları zamanla OSB'lere geçmeye hazır ve kurumsallaşmış firmalar haline getirecek bir model oluşturduk. Bu modelin ilk prototipini tamamladık, ikincisinin de inşasına başladık. Tekrarlaması muhtemel salgınlar ve afetler için üretim üsleri kurmak zorundayız. Üretim üsleri kurarak, salgın ya da ağır afet durumlarında firmaları, çalışanları ve üretimi korumak, tam kapanma olmadan devam ettirmek mümkün olur. Diğer yandan Akıllı Tarım Kentler Projemiz ile kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve bu şekilde tersine göçü desteklemek ve homojen bir nüfus yapısına kavuşmak adına bir girişim başlattık. Bunu bir model olarak Tarım ve Orman Bakanlığına sunduk. Akıllı Tarım Kentler Modeli ile büyük şehirlere sıkışan nüfusu ve özellikle kadın ve genç girişimleri hedef alan imkanlarıyla, kırsal yaşamı özendirme ve kırsal kalkınmayı destekleme inisiyatifi geliştirdik. Bugün Anadolu'daki pek çok üyemiz bu inisiyatifi kendi bölgelerinde uygulamak üzere hazırlık çalışmaları yapmaktadır. Bunlar gibi daha pek çok projemiz komitelerimiz tarafından üretilip tabana yayıldılar."

Daha sonra yapılan seçimde MÜSİAD Bandırma Şube Başkanlığına Cemal Gümüş getirildi.

Genel kurula, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, derneğin çevre il ve ilçelerden şube başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Bandırma Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Bandırma Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Bandırma Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Bandırma Şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması - Haberler Ekonomi
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