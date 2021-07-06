MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Alanya şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Alanya şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Alanya şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dünyanın ekonomik ve sosyal anlamda sarsıldığını belirterek "Türkiye, ilk şokun ardından başarılı bir toparlanma grafiği çizdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dünyanın ekonomik ve sosyal anlamda sarsıldığını belirterek "Türkiye, ilk şokun ardından başarılı bir toparlanma grafiği çizdi." dedi.

Kaan, Alanya'da bir otelde düzenlenen MÜSİAD Alanya Şubesi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, salgın sürecinin bir yılı aşkın süredir ekonomi, ticaret ve sosyal yaşam alanlarında dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerin ezberini bozduğunu dile getirdi.

Dünyanın artık yeni bir iktisadi düzenin, yepyeni kuralları uygulamanın eşiğinde olduğunu vurgulayan Kaan, yeni dünya düzenini, yeni iş geliştirme modellerini takip etmek durumunda olduklarını kaydetti.

Kaan, bunun için yatırımların doğru şekilde çekilmesini, doğru yerlere aktarılmasını, yatırımcıların yönlendirilmesini sağlamak gerektiğini belirterek "Bunun yanında tabii bir de ülkemizin her şehrinin kendine has değerlerinin çok daha iyi anlatılması da elzemdir. Bu da ancak, yeni bir yatırım ağıyla mümkündür. Bölgesel ekonomilerin şehir ekonomilerinin oluşturulması esastır. Böylece kendi kendine yeten ve kendi varlıklarını değere dönüştürebilmiş kentlerimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İthal edilen 175 milyar dolara yakın ara malın üretimini içeride gerçekleştirmeliyiz"

MÜSİAD olarak, ülke ekonomisine yapılan katkıyı artırmaya ve üyeler arasındaki ortaklık kültürünü geliştirmeye yönelik projeler geliştirdiklerini anlatan Kaan, salgının ana gündem olduğu 2020'de tüm dünyanın ekonomik ve sosyal anlamda sarsıldığını bildirdi.

Türkiye'nin de bu süreçte etkilendiğini belirten Kaan, şöyle devam etti:

"Türkiye, ilk şokun ardından başarılı bir toparlanma grafiği çizdi. Bu durum, kapasite kullanım oranlarımıza yansıdı. İmalat sanayimiz ise son iki çeyrekte kayda değer bir gelişim seyrine oturdu. Türkiye olarak enflasyonist baskıyı zorlayan iki temel etkeni, en yakın zamanda bertaraf etmemiz gereklidir. Birincisi kendi kendine yetmek. Yani ithal edilen 175 milyar dolara yakın ara malın üretimini içeride gerçekleştirip dışa bağımlılığı minimize etmek ve elbette parayı bir emtia aracı olarak görmekten vazgeçmek. İkincisi ise yerleşik tasarruf sahiplerine, elde tuttukları dövizi, altını, faiz ya da katılım payındaki paralarını değerlendirebilecekleri yeni ve güvenilir yatırım olanakları sağlamak. İlk çeyrekte yüzde 7'lik büyümeyi salgından çıkışın habercisi olarak değerlendirebiliriz. İkinci çeyrekteki büyüme oranını yüzde 15'lerin üzerinde bile görebiliriz."

Tek liste halinde gidilen seçimde Mustafa Durusoy, yeniden Alanya Şube Başkanlığına seçildi.

Kongreye Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık 'fotoğrafsız' kimlikle gidilemeyecek
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek
Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 ayrıntı
Sezgin Baran Korkmaz davasının detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 5 ayrıntı
Bugüne kadarki en büyük miktar! Ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi
Bugüne kadarki en büyük miktar! Ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Zeki Müren Ebru Gündeş Sertab Erener
Spor Ali Koç Arda Turan Salih Uçan Fatih Terim Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, derneğin Alanya şubesinin olağan genel kurul toplantısında konuştu Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 17:02:06. #1.15#

title