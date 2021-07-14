MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, derneğinin Gümüşhane şubesinin açılışına katıldı Açıklaması
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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, derneğinin Gümüşhane şubesinin açılışına katıldı Açıklaması

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, derneğinin Gümüşhane şubesinin açılışına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye genelinde 89 noktada, dünya genelinde ise 95 ülkede 225 noktada faaliyet gösteren, yaklaşık 1 milyon 800 binin üstünde istihdam sağlayan bir kurum olduklarını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye genelinde 89 noktada, dünya genelinde ise 95 ülkede 225 noktada faaliyet gösteren, yaklaşık 1 milyon 800 binin üstünde istihdam sağlayan bir kurum olduklarını söyledi.

Kaan, Gümüşhane'deki Fatih Parkı'nda, derneğin Gümüşhane Şubesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle sıklıkla bir araya gelemediklerini, salgının etkisini yitirmeye başlamasıyla iki hafta içinde 11 ili ziyaret ettiğini belirtti.

Ekonomik olarak Türkiye'nin de dünya gibi salgından etkilendiğini fakat ilk şokun ardından başarılı bir toparlanma grafiği çizdiğini ifade eden Kaan, bu sürecin de başarıyla sürdürüldüğünü aktardı.

Kaan, bu süreçte, iş insanları olarak yeni yatırımları ve ticaret potansiyellerini artırmaya odaklanmak zorunda olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"MÜSİAD olarak Türkiye genelinde 89 noktadayız. Dünya genelinde ise 95 ülkede 225 noktada faaliyet gösteren ve yaklaşık 1 milyon 800 binin üstünde istihdam sağlayan bir kurumuz. Büyük bir titizlikle genişlettiğimiz teşkilat ağımızın, şube ve temsilciliklerimizin bölgelerinde kurmuş olduğu güçlü ticaret ağı ve ticari ilişkiler sayesinde hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu bakımdan dünyada Türkiye'nin hatta diğer ülkelerde de birçok sivil toplum kuruluşunun önünde en yaygın, etkin sivil toplum kuruluşuyuz."

81 ile 81 marka şehir eşleşmesi

Türkiye'deki 81 ili dünyadaki marka olan 81 il ile eşleştirdiklerini dile getiren Kaan, bunun bir kardeş şehir projesi olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tamamen iktisadi olarak benzer özelliklere sahip şehirleri birbirleriyle eşleştirip, aynı zamanda yerel firmalarımızı güçlendirmek amacını taşıyor. Gümüşhane ekonomisi 950 milyon dolar civarında bir yurt dışı hasılaya sahip. Hedeflediğimiz marka şehir İtalya'nın bir şehri. Yaklaşık 13 milyar dolarlık bir gayrisafi hasılaya sahip. Biz de burada Gümüşhane'yi en az 3 milyar dolar, devamında da 5 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz."

Kısa bir zaman sonra MÜSİAD Genel Başkanlığı görevini devredeceğini anımsatan Kaan, en büyük temennisinin üye ve dostlarının güvenini boşa çıkarmamak olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Kaan, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve davetliler ile derneğin Gümüşhane şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Törende ayrıca MÜSİAD Gümüşhane Şube Başkanı Baki Kara, Kaan'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, derneğinin Gümüşhane şubesinin açılışına katıldı Açıklaması - Haberler Ekonomi
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