Müsiad Gaziantep'te Yeni Dönemin İlk İnşaat Sektör Kurulu Toplantısı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, Ocak ayında yenilenen Yönetim Kurulu öncülüğünde dönemin ilk inşaat sektör kurulu toplantısını düzenledi.

Toplantı öncesi İnşaat Sektör Kurulu Başkanlığına Enes Özkarslı seçilirken, Başkan vekilliğine Güven Öztürk, Sektör Kurulu komisyon üyeliklerine Yılmaz Çınar, M.Şahin Güneş, İbrahim Parlak, Aydın Çelik, Muharrem Atmaca, M.Cihan Çelenk, Taner Sebzeci, Mustafa Nacar, İ.Halil Açılan ve Emre Durmaz getirildi. İnşaat sektöründeki sıkıntı ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda Tanışma ve selamlama konuşmasından sonra konuşan Sektör Kurulları Başkanı Ali Adıgüzel 2017-2018 Sektör Kurulları Sonuç Raporu'na göre MÜSİAD'a kayıtlı tüm üyeler içinde en fazla üyenin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, kayıtlı üyelerin ise yüzde 25 inin İnşaat, Çevre ve Yapı Malzemeleri alanında iştigal ettiğini ifade etti. Adıgüzel, 05 Ocak 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında göreve gelen bu yönetimin, Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Faaliyetleri kapsamında ilk toplantısını daha önce Tekstil ve Deri sektörü alanında yapıldığını, ikinci sektör kurulu toplantısını da inşaat sektörü ile bugün yapılacağını ifade etti.

"Heyecanla teşkilatlanmaya devam ediyoruz"

Sektör Kurulları Başkanı Adıgüzel, "Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Türkiye'de 87 Dünya'da 222 farklı noktadaki teşkilat ağıyla ülkemizin en büyük ve en saygın sivil toplum kuruluşudur. İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, entelektüel birikimini paylaşıma açan, 'kamu yararına dernek' statüsüne sahip güçlü bir Sivil Toplum Kuruluşu toplumuyuz. MÜSİAD Sektör Kurulları olarak, sanayi ve ticari faaliyet içerisinde bulunan üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurullarınca gerekse de üniversiteler, diğer sektörel dernekler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunuyoruz. Kurullarımızın sürekli iyileştirmeyi kendisine ilke edinmiş, dinamik, özgüveni yüksek ve çözüm odaklı yapılanmasıdır. Bu kapsamda, sektör raporları yayınlamakta, sektörel projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans, zirve ve arama toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışıyoruz. Diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaparak ortak görüş oluşturma yönünde gayret göstermekte, yurt içi ve dışı ticari geziler düzenlemekte, yurt dışından gelen heyetlerle üyelerin buluşmasını sağlamakta ve sektörel katalog ve tanıtım etkinlikleri gibi faaliyetler ile de üyelerin ticaretlerini artırmaya çalışmaktayız" dedi.

Son olarak inşaat sektöründeki üyelerin de bir yönetim komisyonu oluşturduklarını anlatan Ali Adıgüzel, bundan sonra komisyonun aylık sektör toplantılarının yapılacağını anlattı. Adıgüzel, İnşaat Sektör Kurulu Başkanlığı'na getirilen Enes ÖZKARSLI ve yönetimine de hayırlı hizmetlerde bulunmayı temenni etti.

İnşaat Sektör Kurulu Başkanlığı'na getirilen Enes Özkarslı ise "İnşaat Sektöründe yaşanan sorunların ve çözümlerinin ne olduğu konusunda bundan sonra komisyon yönetimimizle birlikte istişare edip bir yol haritası çizeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA