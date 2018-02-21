Müsiad'dan Kilislilere "Osmanlı Usulü" Destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Afrin Operasyonu sırasında, Suriye'den atılan roketler sonucu sıkıntı yaşayan Kilis halkının esnafa olan borcu, MÜSİAD tarafından başlatılan "Zimem Defteri" kampanyası ile ödeniyor.

Çelenk, Osmanlı döneminde sıkça uygulanan "maddi durumu iyi olmayanların esnafa olan borcunun ödenmesi" geleneği, MÜSİAD tarafından başlatılan kampanya ile sürdürülüyor. Kilis'te, Suriye'den atılan roketler nedeniyle sıkıntı yaşayanların esnafa olan birikmiş borçları, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla MÜSİAD tarafından Kilis'te düzenlenen Başkanlar Toplantısı sonrası başlatılan kampanya kapsamında ödeniyor. MÜSİAD üyesi işadamları, bakkal ve fırın esnafını ziyaret ederek veresiye defterlerini satın alıyor. MÜSİAD üyesi hayırsever iş adamları tarafından ödenen borçlar, bölge halkının ve esnafın rahat bir nefes almasını sağlıyor.

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, temeli Osmanlı Devletine dayanan bu geleneğin yaşatılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Çelenk, "Zimem Defterlerinin satın alınması uygulaması ile Osmanlılardan bize miras kalan ve önceki dönemlerden itibaren MÜSİAD tarafından uygulanan bu anlamlı geleneği yaşatmak istedik. Kilis, Suriye'de yaşanan gerilimlerden en çok etkilenen illerimizin başında geliyor. Roketli saldırılar sonucu bölge halkı ve esnafımız büyük zarar gördü. Bizler de bu şekilde bir kampanya başlatarak esnafımıza ve borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Çelenk, Osmanlı geleneği olan Zimem kültürünü yaşatmak istediklerini vurgulayarak, "İnşallah en uzak yerlere kadar elimizden geldiği kadar ulaşmak istiyoruz. Rabbim bunun devamını getirmeyi bizlere nasip etsin. Suistimale uğramaması için bir ekip oluşturup altyapısını hazırladık. Şimdilik 3 gün içinde 15 esnafımıza ulaştık. Ekip olarak kısa zamanda çok kişiye ulaşmak istiyoruz"dedi.

Zimem Defteri

Zimem kelimesi, zimmet (borç) kelimesinin çoğuludur. Zimem Defteri, veresiye alışveriş yapan kişilerin isimlerinin yazılı olduğu "veresiye defteri" anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti zamanında durumu iyi olanların, özellikle Ramazan aylarında esnaflara giderek borcu olanların borcunu ödemesi bir gelenek haline gelmiştir. Bu gelenek daha sonra Zimem Defteri şeklinde şöhret kazanmıştır. - GAZİANTEP