MÜSİAD Bursa'da ödenemeyen borçları satın aldı
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MÜSİAD Bursa'da ödenemeyen borçları satın aldı

MÜSİAD Bursa'da ödenemeyen borçları satın aldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Osmanlı Devleti'nde yaygın bir yardımlaşma geleneği olan 'Zimem Defteri' uygulamasını günümüzde de yaşatmayı sürdürüyor.

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Osmanlı Devleti'nde ramazan ayı geldiğinde hayırseverler esnafları dolaşır, 'Zimem Defteri' denilen borç defterinin bir kısmını veya tamamını satın alırlardı. Hayırseverlerin kimin borcunu ödediği, borçlu olanın da borcunun kim tarafından ödendiğini bilmemesi bu geleneğin en güzel tarafıydı. Bu kadim geleneği sürdüren ve gelecek nesillere aktarmak için gayret gösteren MÜSİAD Bursa Şubesi de, bakkallara borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmangazi ilçesinde yer alan Alemdar ve Hürriyet mahallelerinde tespit edilmiş bakkallara giderek, borçlarını maddi yetersizlikler nedeniyle ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını kapattı.

"Zimem Defteri geleneğini yaşatmaktan mutluyuz"

Ramazan ayında iyilik ve güzellik yaymanın önemine değinen MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, "Birlik beraberliğin ve yardımlaşmanın en üst seviyelere çıktığı ramazan ayında bu ruhla hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Osmanlı'dan bize miras kalan "Zimem Defteri" geleneğini hala yaşatıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. MÜSİAD Bursa Şubesi üyelerinin yapmış oldukları bağışları güzel bir şekilde değerlendirmiş olduk. Biz kimin borcunu kapattığımızı bilmiyoruz, borcu kapatılan da bunu kimin yaptığını bilmiyor. Umarım bu gibi davranışlar teşvik edici olur ve sayıları artar. Rabbim hayırlarımızı kabul etsin" dedi.

Kaynak: Bültenler

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