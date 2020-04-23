MÜSİAD Başkanı Kaan: 100 yıl öncenin heyecanını geleceğin umudunu taşıyoruz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her şeye rağmen buruk geçirmeyeceğiz; fiziki mesafelerin, bizleri kalben uzaklaştırmasına izin vermeden, bir aradaymışçasına coşkuyla, sevgiyle kutlayacağız.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her şeye rağmen buruk geçirmeyeceğiz; fiziki mesafelerin, bizleri kalben uzaklaştırmasına izin vermeden, bir aradaymışçasına coşkuyla, sevgiyle kutlayacağız. Kaynak: Dunya.com