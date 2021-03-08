Muş Valisi İlker Gündüzöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, 8 Mart 1977'de Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının onaylanmasından bu yana 8 Mart'ın tüm dünyada kadınların eşitlik, refah ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri dayanışma günü olarak kutlandığını belirtti.

Kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayan Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Yeniden ve yüksek sesle tekrar ediyorum. Kadına şiddete hayır. Medeniyetimizin ana unsuru olan kadınlarımız, harcadığı emek, sevgi ve fedakarlık ile ailelerimizin ve toplumumuzun temeli, toplumsal hayatımızın vazgeçilmezidir. Velhasıl bizim köklü medeniyetimiz ve töremiz, bu anlayışı bir vazife olarak omuzlarımıza yüklemektedir. Bundan ötürüdür ki bugün kadınlarımız toplumsal hayatın her alanında başarıyla yer almakta, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için başrol üstlenmekte ve hangi alanda olursa olsun üzerlerine aldıkları görev ve sorumlulukla başarıdan başarıya koşmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, nesillerin eğitiminde ve yetişmesinde, sevgi ve şefkat kucağı olan fazilet timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içten dileklerimle kutlar, selam ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım