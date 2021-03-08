Muş Valisi İlker Gündüzöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:00
Muş Valisi İlker Gündüzöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, 8 Mart 1977'de Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının onaylanmasından bu yana 8 Mart'ın tüm dünyada kadınların eşitlik, refah ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri dayanışma günü olarak kutlandığını belirtti.

Kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayan Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Yeniden ve yüksek sesle tekrar ediyorum. Kadına şiddete hayır. Medeniyetimizin ana unsuru olan kadınlarımız, harcadığı emek, sevgi ve fedakarlık ile ailelerimizin ve toplumumuzun temeli, toplumsal hayatımızın vazgeçilmezidir. Velhasıl bizim köklü medeniyetimiz ve töremiz, bu anlayışı bir vazife olarak omuzlarımıza yüklemektedir. Bundan ötürüdür ki bugün kadınlarımız toplumsal hayatın her alanında başarıyla yer almakta, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için başrol üstlenmekte ve hangi alanda olursa olsun üzerlerine aldıkları görev ve sorumlulukla başarıdan başarıya koşmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, nesillerin eğitiminde ve yetişmesinde, sevgi ve şefkat kucağı olan fazilet timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içten dileklerimle kutlar, selam ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş Valisi İlker Gündüzöz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:17:43. #1.16#
title