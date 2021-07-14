Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt'te
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Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt'te

Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Beraberindeki Muş İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile Malazgirt ilçesine gelen Vali İlker Gündüzöz; Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi tarafından karşılandı. Kaymakamlık makamından başarılı çalışmalarından dolayı Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'e Sultan Alparslan'ın özel tasarım heykelini hediye eden Vali Gündüzöz, daha sonra ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiği ilçede yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Demirer ve yetkililerden bilgi Vali Gündüzöz, çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi için yüklenici firma yetkililerine talimat verdi.

Vali Gündüzöz, daha sonra beraberindekilerle ilçeden ayrıldı. - MUŞ

Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt'te
Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt'te
Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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