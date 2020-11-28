Muş'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

MUŞ'ta, kısa süre öncesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, bu sabah saatlerinden şehir merkezini de beyaza bürüdü.

MUŞ'ta, kısa süre öncesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, bu sabah saatlerinden şehir merkezini de beyaza bürüdü.

Bir süredir bölgede etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar, bu kış ilk kez Muş kent merkezine de yağdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü şehir merkezi karla kaplanırken bazı vatandaşlar işyerlerinin önünü temizlemeye çalıştı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle herhangi bir köy yolunun ulaşıma kapalı olmadığı bilgisini verirken, olumsuz bir durumda karla mücadele için ekiplerin hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL