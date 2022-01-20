Muş'ta kar yağışı - Haberler
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Muş'ta kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yerel

Muş'ta kar yağışıMUŞ Muş'ta dün gece yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta kar yağışı

MUŞ Muş'ta dün gece yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı.

Kentte olumsuz hava koşulları yaşamı etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor. Kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, kent genelinde 266 köy yolu da ulaşım kapandı.

Sabah saatlerinde iş yerine gitmek için evinden çıkan vatandaşlardan Meryem Çetinbaş, geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle iş yerine gitmekte zorluk yaşadığını söyledi. Kar yağışıyla hava sıcaklığının biraz daha arttığını ifade eden Çetinbaş, "Kar yağışı iyi oldu. Karın yağması bizleri sevindiriyor. Kuraklıktan dolayı karın yağmasını istiyorum" dedi.

Muş'ta kar yağışı

Muş'ta kar yağışı

Muş'ta kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

Muş, kar, Yerel, Haber

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