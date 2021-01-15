Muş Belediye Başkanı Asya'dan çevreci esnafa teşekkür belgesi
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Muş Belediye Başkanı Asya'dan çevreci esnafa teşekkür belgesi

15.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:46
Muş Belediye Başkanı Asya'dan çevreci esnafa teşekkür belgesi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 50 kilogram atık pil toplayan esnaf Mehmet Erten'e teşekkür belgesi verdi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 50 kilogram atık pil toplayan esnaf Mehmet Erten'e teşekkür belgesi verdi.

Başkan Asya, makamında ağırladığı Erten'e gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Geri dönüşümün önemini vurgulayan Asya, "Çevremizi temiz tutmak ve korumak adına böylesi çalışmaları önemsiyoruz. İnşallah katı atıktan enerji üretimi yapacak tesisimiz yakın zaman hizmete girecek. Bize emanet olan çevremizi temiz tutup korumalıyız. Bir kez daha Mehmet Erten kardeşimize anlamlı çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Asya, 50 kilogram atık pil toplayan Erten'e teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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