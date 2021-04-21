Muratpaşa'dan 23 Nisan konvoyu
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Muratpaşa'dan 23 Nisan konvoyu

Muratpaşa'dan 23 Nisan konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kenti bir uçtan bir uca dolaşacak konvoyu saat 13.00'te Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan hareket edecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kenti bir uçtan bir uca dolaşacak konvoyu saat 13.00'te Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan hareket edecek. Yaklaşık 45 kilometrelik konvoy, Meltem'den Güzeloba'ya 30 mahalleden geçecek.

Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıkları tamamladı. Belediyenin geçen yıl 23 Nisan'la başlattığı, konvoy kutlamaları Türkiye'de pandemi döneminin milli bayram kutlaması haline gelirken Muratpaşa Belediyesi, bu yıl daha renkli bir konvoyla çocukların bayramını kutlayacak.

Belediyenin, konvoyu 23 Nisan'da saat 13.00'te Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan hareket edecek. Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinden Işıklar'a uzanacak konvoy, Portakal Çiçeği, Adnan Menderes, Sakıp Sabancı ve Meltem bulvarlarından geçecek. Memurevleri, Kızılarık, Üçgen, Yeşildere gibi birçok mahalleye uğrayacak konvoy, Barınaklar Bulvarı'nda tamamlanacak. Muratpaşa Belediyesi'nin yaklaşık 45 kilometre sürecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu 30 mahalleye uğrayacak.

Bununla birlikte, 23 Nisan için evlerinin balkonlarını, pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile süsleyip fotoğrafını komşu meclisinin internet sitesine yükleyen 5 bin çocuğa bayram hediyelerini Muratpaşa Belediyesi gönderecek. 23 Nisan için süsleyen balkonlarının, pencerelerin fotoğrafları 22 Nisan Perşembe saat 23.00'e kadar sisteme yüklenebilecek. - ANTALYA

Muratpaşa'dan 23 Nisan konvoyu
Muratpaşa'dan 23 Nisan konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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