Murat Dalkılıç, Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Bir salın beni ya
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Murat Dalkılıç, Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Bir salın beni ya

Voleybolcu Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddia edilen Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çıkan haberleri "Beni bir salın ya" diyerek yalanladı.

01.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:25

Uzun zamandır aşk yaşadığı Hande Erçel ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı birçok aşk dedikodusuna karışan Murat Dalkılıç yeni bir ilişki haberiyle gündeme geldi. Son olarak voleybolcu Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı ileri sürülen genç şarkıcı, Instagram hesabından ateş püskürdü.

"BENİ BİR SALIN YA"

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Murat Dalkılıç, şunları söyledi: "Bir salın beni ya! Yaptığım işten soğuttunuz artık beni yıllardır. Avukatım hakkımda doğrusu ispatlanmayan her haberle, her bir Instagram, Twitter sayfasıyla yakından ilgileniyor. Bilginize!"

Murat Dalkılıç aşk iddialarını yalanladı: Bir salın beni ya!
Derya Çayırgan

AŞK YAŞADIKLARI İDDİASI

2 buçuk ay önce Hande Erçel ile ayrılan Murat Dalkılıç'ın Derya Çayırgan sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı. İki ünlü ismin aşk yaşadığı ancak ilişkilerini basından uzak tuttukları ileri sürüldü.

Murat Dalkılıç, Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Bir salın beni ya
Haber Yorumları (1)
FATİH: ÖYLE DEME BE MURAT. . . BİZ POPÇULARIN KİMLERLE AŞKLAR YAŞADIĞINI MERAK EDEN BİR MİLLETİZ. . . PARA KAZANMAK İSTİYORSAN BOL BOL AŞKLAR YAŞA. . .
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