Murat Boz'dan flaş 'Hadise' açıklaması geldi

Şarkıcı Murat Boz, yakın dostu Hadise'nin adının Reza Zarrab ile anılmasına tepki gösterdi. Boz, "Böyle bir haberi yapmak bana çok zalimce geliyor" dedi. Boz, Hadise'nin evine gittiği iddiasına da yanıt verdi

Hadise'nin O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı arkadaşı Ebru Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz yıllarda yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Hadise ortaya atılan bu iddiayı sert bir dille yalanladı.

Ünlü şarkıcı, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" açıklamasında bulundu.

MURAT BOZ'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hadise ile yakın dost olan Murat Boz da konu hakkında sessizliğini bozdu. Boz, basına yansıyan haberler sonrası Hadise'nin evine gittiği iddiasını da sert bir dille yalanladı.

"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boz, "Bir haberi yaparken o kişinin bir ailesi var bir erkek arkadaşı var diye düşünmeden hareket etmek bana çok zalimce geliyor. Karşı blokların birinden benim oturduğum site sakinlerinden birine ait minibüsü çekip haber yapmışlar. Bavullar, makromsu poşetlerden falan bahsediyorlar.

Akıl alır gibi değil. Karşı blok sakinlerinin site içini fotoğraflamasına mı yanayım, inanıp sormadan, soruşturmadan haber yapanlara mı yanayım bilemedim. Hadise de Kaan da arkadaşımdır. Kadına şiddete hayır!" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Hadise, hakkında çıkan Reza Zarrab iddiasıyla ilgili avukatı Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, yazılı-görsel basın ve sosyal medya hesaplarında yapılan yayınların durdurulmasına karar verdi.

Kaynak: Snob Magazin