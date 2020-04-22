Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor
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Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

22.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:23
Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Yılmaz Güneş'i (36) bulmak için Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra çeşitli kentlerden Tunceli'ye gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma karma timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katıldı.

JÖAK personelinin de aralarında bulunduğu JAK ve SAK timlerinden oluşan ekipler, Munzur Çayı'nda Barge mevkisinden kent merkezine kadar olan bölümünde suda tarama, dalgıç polisler de Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yaptı ve kıyılarda arama çalışması yürüttü.

AFAD ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde botlarla, jandarma karma timleri de çay kıyısında yaptığı aramalara jandarma personeli de 3 dedektör köpekle destek verdi.

Aramaların sürdüğü bölgeye gelen İl Jandarma Komutan Albay Sinan Şen, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzman Çavuş Güneş, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Olay

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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