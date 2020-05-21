Muhtardan mahalle mezarlığına vefa hizmeti
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Muhtardan mahalle mezarlığına vefa hizmeti

Muhtardan mahalle mezarlığına vefa hizmeti Elazığ'da Covid-19 salgını sürecinde 65 yaş üstünün taleplerini yerine getiren bir mahalle muhtarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mezarlıkların ziyaret edilemeyecek olması nedeniyle, otları kesti, kabirlerin üzerini temizleyerek vefa...

21.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:59

Muhtardan mahalle mezarlığına vefa hizmeti

ELAZIĞ - Elazığ'da Covid-19 salgını sürecinde 65 yaş üstünün taleplerini yerine getiren bir mahalle muhtarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mezarlıkların ziyaret edilemeyecek olması nedeniyle, otları kesti, kabirlerin üzerini temizleyerek vefa hizmeti gerçekleştirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, sahada tüm kurumlar çalışmasını yürütürken, zaman zaman muhtarların örnek çalışmaları da dikkat çekiyor. Merkeze bağlı Safran Mahallesi Muhtarı Selahattin Kuşaksız'da, Korona virüs salgını nedeniyle bugüne kadar 65 yaş üstünün her türlü talebini elinden geldiği kadarıyla yerine getirirken, şimdi de mahalle mezarlığı için vefa hizmeti yaptı. Safran Mezarlığına, arefe ve bayramda kimsenini gelemeyecek olması nedeniyle önce kabirleri temizleyen Muhtar Kuşaksız, ardından da kendi imkanları ile aldığı ot kesme makinesiyle otları keserek, çevre temizliği yapmaya başladı. Yaklaşık 16 dönüm büyüklüğünde olan mezarlıkta temizlik çalışması yapan Muhtar Kuşaksız, tamamen gönlünden gelerek böyle bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

"Mahallenin içlerini bile temizledim"

Muhtar Selahattin Kuşaksız, "Korona virüsten dolayı devletimizin aldığı Ramazan Bayramındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mahalle sakinlerimizin mezarlıkları özellikle arefe günü ziyaret edemeyeceğinden dolayı bende böyle bir çalışma yaptım. Mezarlığımızın etrafını ve otlarını temizlemeye başladım. Bir Müslüman olarak mezarlıklarımızın temiz olması lazım. Mahallemizin içlerini bile temizledim. Vatandaşlarımız yaptığım bu çalışmalardan dolayı oldukça memnun" dedi.

"Devletimiz her türlü imkanı sunuyor"

Kendi imkanları ile ot kesme makinesi aldığını da anımsatan Kuşaksız; "Fırsat buldukça mahallemizde bulunan evlerin kapı önlerini ve mezarlıkları temizliyorum. Mezarlıklarda kimsesizlerin mezarlıklarını da temizledim, otlarını kestim. Ayrıca mahallemizde bulunan vatandaşların yakınlarının mezarlıkları var. Onları temizliyorum. 65 yaşında olup sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşların ihtiyaçlarını, devletimizin bizlere gönderdiği kolileri ve faturalarını kendim yatırdım. Böyle bir hizmet yapıyorum. Devletimizden Allah razı olsun, bizlere her türlü imkanı sunuyor" diye konuştu.

Muhtarlarının yaptığı çalışmayı görünce mutlu olduklarını aktaran mahalle sakinlerinden Hasan Kuvat ise, "Mezarlıklar da otlar oldukça büyümüştü, sağolsun muhtarımız aldığı makine ile bu sorunu çözdü" ifadelerini kullandı.

Muhtardan mahalle mezarlığına vefa hizmeti

Kaynak: İHA

Manşet

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