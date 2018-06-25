Muharrem İnce'yi Destekleyen Didem Soydan, İsmail Küçükkaya'ya Sert Çıktı

Manken Diden Soydan, dün gerçekleşen seçimlerinden sonra istediğini başarıya ulaşamayan CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye olan sevgisini dile getirdi. Manken, İnce ile sorun yaşayan gazeteci İsmail Küçükkaya içinde "Yaptığınız samimiyeti suistimal etmektir" dedi.

"SİZİ SEVMEYE VE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Muharrem İnce'ye olan sevgisini attığı tweetle belli eden Soydan, "Sizi seviyoruz ve bu elli gün içinde yeşerttiğiniz umutlar için teşekkür ederim.Ha bu arada sizi sevmeye ve destekleme devam edeceğiz" dedi.

"SAMİMİYETİ SUİSTİMAL ETTİNİZ"

Muharrem İnce ile gazeteci İsmail Küçükkaya'nın arasında geçen mesaj polemiğe sessiz kalamayan Soydan, Küçükkaya'yı hedef alarak "Peki bu durumu aranızda kullandığınız samimiyet dili ile "adam kazandı" olarakmı duyurmalıydınız yoksa TV'de normal bir hitap dili ile mi duyurmalıydınız. Buna alenen samimiyeti suistimal etmek denir" dedi.

"GAZETECİLERLE DOST OLURKEN DİKKATLİ OLMALIYIM"

Dün akşam seçim sonuçlarının neticelenmesi sonrası gece boyunca suskunluğunu gizleyen Muharrem İnce, İsmail Küçükkaya'ya "Adam kazandı" diyerek mesaj attı. İnce'nin kendisine özel attığı mesajı canlı yayında açıklayan Küçükkaya'nın bu hareketi İnce'yi kızdırdı.

Bu sabah basının karşısına çıkan İnce, mesajı İsmail Küçükkaya'ya dostça attığını belirterek "İsmail Küçükkaya'ya mesaj atarken hata yaptım. Ona arkadaşça bir mesaj attım. Ama bunu bir siyasetçi yapmamalıdır. Kesin sonuçları bekledim. Ama demek ki gazetecilerle dost olunca daha dikkatli olmak gerekirmiş" dedi.