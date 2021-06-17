Muharrem İnce, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığının açılışına katıldı
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Muharrem İnce, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığının açılışına katıldı

Muharrem İnce, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığının açılışına katıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Politika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığının açılış törenine katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığının açılış törenine katıldı.

İnce, partisinin ilçe binası önünde, muhalefetin sadece iktidarın yaptıklarına cevap verdiğini söyledi.

Bazı illerde parti binalarını açtıklarını anımsatan İnce, "İlk kez bir ilçede parti binası açıyoruz. Yarın Bursa ve Balıkesir il binalarını açacağız. Bütün Türkiye'yi arı peteği gibi saracağız. Örgütleneceğiz." diye konuştu.

İnce, yepyeni bir parti olduklarını aktararak, herkesten oy beklediklerini ifade etti.

Kısa sürede bütün örgütlenmelerini tamamlayacaklarını belirten İnce, şu anda 52 il başkanının olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından Muharrem İnce ve partililer, kurdele keserek Memleket Partisi Tarsus İlçe Başkanlığının açılışını yaptı.

İlçedeki vatandaşları ve esnafı da selamlayan İnce, bazılarıyla fotoğraf çektirdi.

Muharrem İnce, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığının açılışına katıldı
Muharrem İnce, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığının açılışına katıldı
Muharrem İnce, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığının açılışına katıldı
Muharrem İnce, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığının açılışına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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